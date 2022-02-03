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Göğüs ve Bacak Dekoltesinden Bize Yer Kalmıyor

Cenk Tevet, Bitmek Bilmeyen Dekolte Mevzusuna Sitem Etti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Şubat 2022 Perşembe 13:56
Göğüs ve Bacak Dekoltesinden Bize Yer Kalmıyor

Haben: Dinçer Karacalar


Başarılı müzisyen Cenk Tevet, yakın zamanda paylaştığı “Son Şans” isimli çalışmasıyla da müzikseverlerden tam not almıştı.

Geçtiğimiz günlerde müzik dünyası ile ilgili konuşan Tevet, gündemi meşgul eden dekolte konusu ile ilgili de fikirlerini söyledi. Son günlerde herkesi ikiye bölen konuda Cenk Tevet; “Göğüs ve bacak dekoltesinden bize yer kalmıyor, ben ve gerçek müzisyen arkadaşlarım kendimize yer bulmakta zorlanıyoruz. Oramızı, buramızı açmadığımız için sahnelerde de yer bulamıyoruz, 25 yıllık sanat hayatımda bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum.” diyerek sitem etti.

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Göğüs Ve Bacak Dekoltesinden Bize Yer Kalmıyor
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