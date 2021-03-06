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Gökçe Türk Bayram'la Geldi

Sesi Sıla'ya benzetilen Gökçe Türk, "Sesim yaratılıştan ötürü Sıla'ya benziyor, herhangi bir taklit durumu söz konusu değil" dedi

Elif GÜNAY
Elif GÜNAY
06 Mart 2021 Cumartesi 15:22
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Gökçe Türk Bayram'la Geldi

İSTANBUL- 2018 yılında yılında çıkardığı Beyefendi adlı tekli single'ı ile adından çok söz ettiren pop müziğin genç ismi Gökçe Türk'ün DMC etiketli yeni tekli çalışması Bayram da büyük beğeni topladı. Söz ve müziği Emircan İğrek'e ait çalışmanın müzik direktörlüğünü İsra Gülümser, düzenlemesini de Cenk Erdoğan yaptı. Dijital platformlarda yayınlanan şarkının klibini de Onur Kök yönetti. Sesi, pop müziğin ünlü ismi Sıla'ya benzetilen Gökçe Türk, "Sesim yaratılıştan ötürü Sıla'ya benziyor, herhangi bir taklit durumu söz konusu değil" dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Gökçe TürkBayramŞila
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