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Gökhan Türkmen, “Falan Filan” şarkısın dijital konserinde seslendirdi

Gökhan Türkmen, 4 Haziran’da yayınlanacak “7” albümünde yer alan “Falan Filan” şarkısını ilk defa 19 Mayıs özel dijital konserinde seslendirdi

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:30
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Gökhan Türkmen, “Falan Filan” şarkısın dijital konserinde seslendirdi

İSTANBUL

Sedat Sarıkaya

Zorlu PSM sahnesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel gerçekleştirilen konserde Gökhan Türkmen eski şarkılarına yer verirken izleyicilere sürpriz yaparak 4 Haziran’da yayınlanacak “7” adlı albümünden Falan Filan” şarkısını ilk defa sahnede söyledi.  Genco Arı’nın yanı sıra müzik dünyasının değerli isimlerinden bass gitarist Feryin Kaya ve trompet sanatçısı Serkan Emre Çiftçi’nin de sahnede eşlik eşlik ettiği konserde, sanatın ve müziğin nahifliği ile Ata’yı minnet, saygı ve sevgiyle andılar.

Gökhan Türkmen, 19 Mayıs ruhunu coşkuyla yaşatırken yeni projesinin heyecanını da yaşayan Türkmen, dünyanın yaşadığı bu zorlu süreçte dinleyicilere #iyiyasa mottosuyla seslenmeyi bekliyor.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Gökhan TürkmenFalan FilanDijital KonserindeSedat Sarıkaya
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