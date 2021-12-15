GÖZDE ŞERBETÇİ'NİN İKİNCİ SİNGLE 'BENCE AŞK' 17 ARALIK CUMA TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA

DİNÇER KARACALAR
Bu şarkı aşkın tariflerinden sadece biri. Geçmişi sormadan, yargılamadan sadece salt aşka inananlar dinlerken kendilerinden bir parça bulabilirler. Güçlü betimlemelerle dinleyiciyi bir hikâyenin içine sürüklüyor.
İlk teklisi Dört Nala sonrası Gözde Şerbetçi Garaj Müzik etiketiyle yeni şarkısı 'Bence Aşk'ı 17 Aralık Cuma tüm dijital platformlarda yayınlıyor. Bu şarkı aşkın tariflerinden sadece biri.
'Geçmişi sormadan, yargılamadan sadece salt aşka inananlar dinlerken kendilerinden bir parça bulabilirler. Güçlü betimlemelerle dinleyiciyi bir hikâyenin içine sürüklüyor' diyen Gözde Şerbetçi'nin en yenisi Bence Aşk'ın sözü ve müziği kendisine düzenlemesi İlkay Dinsever'e ait.
Gözde Şerbetçi, 26 Haziran 1989'da İstanbul Beyoğlu'nda doğdu. 7 yaşında folklor oynamaya başladı ve 11 yıl boyunca devam etti. Okul hayatı boyunca sosyal bir insan olan Gözde, tiyatrodan müziğe ve sanat dallarına kadar pek çok aktivitede yer aldı. Lisede Latin Dansı eğitimi aldı. Sonrasında ise Hiphop ve Freestyle dansları ile dans kariyerine devam etti. "Benimle dans eder misin?" adlı televizyon programında yer aldı ve harika bir performans sergiledi. İlk şarkısını 14 yaşında besteledi ve şan dersleriyle kendini geliştirdi.
Televizyon kariyeri üniversiteyi bitirdiğinde başladı. Kariyeri boyunca birçok dizi, belgesel ve reklam filminde yer aldı. 2017 yılında ekibiyle Serbest Stil kategorisinde Türkiye Dans Şampiyonu oldu. 2021 yılında sözleri ve müziği kendisine ait olan ilk single'ı "Dört Nala"yı yayınladı. Kendi şarkılarını yazıp söylemek isteyen Gözde Şerbetçi, insanlara görsel şovlarla dolu bir performans sunmak istiyor.
Söz - Müzik: Gözde Şerbetçi
Düzenleme: İlkay Dinsever
Sormadım geçmişi
Savunmadım hiç kendimi
Oradaydım dokunmak için
Tenine ıslak tenine
Karanlıktı küçük odan
Işıklarla oynadım
Doğruldum peşimden
Gel diye
Beni sev diye
Kimse yoktu
Göz gözeydik
Dışardan baksan
Çok özeldik
Sanki tanıyorduk
Yıllardır birbirimizi
Aniden öpüştük soyunduk
Yavaşça tadına vara vara
Anı yaşayarak
Bence gerçek aşk buydu
Aniden gelen
Tutkuyla dokunurdu
Ateşlenirdi her şey
Yağmurları yağdırdık
Aynı anda
Sonra uyuduk biz uyuduk