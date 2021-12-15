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GÖZDE ŞERBETÇİ'NİN İKİNCİ SİNGLE 'BENCE AŞK' 17 ARALIK CUMA TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Aralık 2021 Çarşamba 11:19
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GÖZDE ŞERBETÇİ'NİN İKİNCİ SİNGLE 'BENCE AŞK' 17 ARALIK CUMA TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA

DİNÇER KARACALAR

Bu şarkı aşkın tariflerinden sadece biri. Geçmişi sormadan, yargılamadan sadece salt aşka inananlar dinlerken kendilerinden bir parça bulabilirler. Güçlü betimlemelerle dinleyiciyi bir hikâyenin içine sürüklüyor.

İlk teklisi Dört Nala sonrası Gözde Şerbetçi Garaj Müzik etiketiyle yeni şarkısı 'Bence Aşk'ı 17 Aralık Cuma tüm dijital platformlarda yayınlıyor. Bu şarkı aşkın tariflerinden sadece biri.

 'Geçmişi sormadan, yargılamadan sadece salt aşka inananlar dinlerken kendilerinden bir parça bulabilirler. Güçlü betimlemelerle dinleyiciyi bir hikâyenin içine sürüklüyor' diyen Gözde Şerbetçi'nin en yenisi Bence Aşk'ın sözü ve müziği kendisine düzenlemesi İlkay Dinsever'e ait.

Gözde Şerbetçi, 26 Haziran 1989'da İstanbul Beyoğlu'nda doğdu. 7 yaşında folklor oynamaya başladı ve 11 yıl boyunca devam etti. Okul hayatı boyunca sosyal bir insan olan Gözde, tiyatrodan müziğe ve sanat dallarına kadar pek çok aktivitede yer aldı. Lisede Latin Dansı eğitimi aldı. Sonrasında ise Hiphop ve Freestyle dansları ile dans kariyerine devam etti. "Benimle dans eder misin?" adlı televizyon programında yer aldı ve harika bir performans sergiledi. İlk şarkısını 14 yaşında besteledi ve şan dersleriyle kendini geliştirdi.

Televizyon kariyeri üniversiteyi bitirdiğinde başladı. Kariyeri boyunca birçok dizi, belgesel ve reklam filminde yer aldı. 2017 yılında ekibiyle Serbest Stil kategorisinde Türkiye Dans Şampiyonu oldu. 2021 yılında sözleri ve müziği kendisine ait olan ilk single'ı "Dört Nala"yı yayınladı. Kendi şarkılarını yazıp söylemek isteyen Gözde Şerbetçi, insanlara görsel şovlarla dolu bir performans sunmak istiyor.

Söz - Müzik: Gözde Şerbetçi

Düzenleme: İlkay Dinsever

Sormadım geçmişi

Savunmadım hiç kendimi

Oradaydım dokunmak için

Tenine ıslak tenine

Karanlıktı küçük odan

Işıklarla oynadım

Doğruldum peşimden

Gel diye

Beni sev diye

Kimse yoktu

 Göz gözeydik

Dışardan baksan

Çok özeldik

Sanki tanıyorduk

Yıllardır birbirimizi

Aniden öpüştük soyunduk

Yavaşça tadına vara vara

Anı yaşayarak

Bence gerçek aşk buydu

Aniden gelen

Tutkuyla dokunurdu

Ateşlenirdi her şey

Yağmurları yağdırdık

Aynı anda

Sonra uyuduk biz uyuduk

Anahtar Kelimeler:
GÖZDE ŞERBETÇİNİN İKİNCİ SİNGLE BENCE AŞK 17 ARALIK CUMA TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA
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