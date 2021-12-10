Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,014.07
ALTIN
792.61
DOLAR
13.88
STERLİN
18.37
EURO
15.68
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek
Adalet Bakanlığı personel alacak
Adalet Bakanlığı personel alacak
ÖSYM personel alımı yapıyor
ÖSYM personel alımı yapıyor
170 Sözleşmeli Personel alınacak
170 Sözleşmeli Personel alınacak
Flaş Haber
1 OCAK’TA BAŞLIYOR
Kapat

Grand Müzik Ailesi Cahide’yi Coşturdu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Aralık 2021 Cuma 16:38
0 Okunma
Grand Müzik Ailesi Cahide’yi Coşturdu

ASLAN SAYIM

Türkiye’nin en prestijli mekanlarından Cahide de ünlüler bir araya geldi! 

Yükselen müzik şirketleri arasında adını hızlı şekilde duyuran Grand Müzik Şirketi başarılı projelere imza atmaya devam ediyor. Yapımcı Hayrettin Güneş bu özel geceye Müzik Şirketinin en gözde sanatçılarından Mustafa Yılmaz ile katıldı. Gecede bir çok ünlü sahne alırken Mustafa Yılmaz’in canlı sahne performansı sosyal medya’da büyük ilgi gördü. Salih Keçecinin düzenlediği bu gecede İzzet Çapa mekanında ev sahipliği yaptı. Gecenin onur konuklarından olan Grand Müzik şirket kurucusu be sahibi Hayrettin Güneş gece için şunları söyledi;  Grand müzik olarak destekçisi olduğumuz Quality of magazin gecesinden geri kalan güzel kareler.

Geceye bir nebzede olsa renk ve katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize.

Emeği geçen herkese şahsım ve şirketim adına teşekkür ederim.

Anahtar Kelimeler:
Grand Müzik Ailesi Cahideyi Coşturdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇAKKIDI ' YA YENİ NEFES " TUĞÇE SAN "
ÇAKKIDI ' YA YENİ NEFES " TUĞÇE SAN "
ASAR ''DEĞER Mİ Kİ''İLE TÜRKİYE MÜZİK LİSTELERİNDE
ASAR ''DEĞER Mİ Kİ''İLE TÜRKİYE MÜZİK LİSTELERİNDE
5 Yıl Aradan Sonra Firuze Yeni Şarkısı İle Geri Döndü!
5 Yıl Aradan Sonra Firuze Yeni Şarkısı İle Geri Döndü!
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans