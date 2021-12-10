Grand Müzik Ailesi Cahide’yi Coşturdu

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Türkiye’nin en prestijli mekanlarından Cahide de ünlüler bir araya geldi!

Yükselen müzik şirketleri arasında adını hızlı şekilde duyuran Grand Müzik Şirketi başarılı projelere imza atmaya devam ediyor. Yapımcı Hayrettin Güneş bu özel geceye Müzik Şirketinin en gözde sanatçılarından Mustafa Yılmaz ile katıldı. Gecede bir çok ünlü sahne alırken Mustafa Yılmaz’in canlı sahne performansı sosyal medya’da büyük ilgi gördü. Salih Keçecinin düzenlediği bu gecede İzzet Çapa mekanında ev sahipliği yaptı. Gecenin onur konuklarından olan Grand Müzik şirket kurucusu be sahibi Hayrettin Güneş gece için şunları söyledi; Grand müzik olarak destekçisi olduğumuz Quality of magazin gecesinden geri kalan güzel kareler.

Geceye bir nebzede olsa renk ve katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize.

Emeği geçen herkese şahsım ve şirketim adına teşekkür ederim.