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Grand Müzik Etiketiyle Cengiz İmren’den “Arz Ederim”

Cengiz İmren'in, Grand Müzik etiketiyle yayınlanan "Arz Ederim" isimli tekli çalışması, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
21 Şubat 2022 Pazartesi 10:39
Grand Müzik Etiketiyle Cengiz İmren’den “Arz Ederim”

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL

Cengiz İmren'in, Grand Müzik etiketiyle yayınlanan "Arz Ederim" isimli tekli çalışmasının, video klibi, bugün (pazartesi) yayına girdi. Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği single, Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözü ve Müziği Cengiz İmren’e, düzenlemesi Erdinç Onar’a ait olan "Arz Ederim" isimli şarkının klip yönetmenliğini Rauf Nabiev yaptı. Sevgililer Günü'nde piyasaya çıkan şarkının klibi, İstanbul ve Özbekistan’da çekildi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Cengiz İmren
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