GÜNÜMÜZ FİLMLERİN GENÇ OYUNCUSU EMİRHAN ÖZTÜRK

Günümüz filmlerin genç oyuncusu Emirhan Öztürk
2017 yılında denizcilik güverte mezunu olur olmaz ilk set deneyimin Kanal D ekranlarında Arka Sokaklar dizisinde başladı
Oyunculuk kariyerinde daha hızlı ilerleyebilmek için İstanbul’a taşındı 1 yıl temel oyunculuk eğitimi alan Emirhan Öztürk ardından tiyatro eğitimi almaya başlamıştır. Oyunculuğunda başarılı olduğu kadar modellik de yapmaktadır
Oynadığı filmleri şöyle sıraladı
Çukur
Savaşçı
Payitaht Abdülhamid
Yemin
Şeflerin şefi sinema filmi
Aynasız sinema filmi gibi birçok projede yer almıştır
Genç, başarılı ve yakışıklı olduğundan reklamlarda karşımıza çıkmıştır
İşte o reklam filmlerinden bazıları
Trendyol
Afad
Hayalini sorduğumuzda ‘’ Gelecek nesillere taşıyan usta bir aktör ‘’diyerek röportajımızı bitirdik
Haber:
Nihat İlikcioğlu
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