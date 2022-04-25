Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.472,50
ALTIN
914,98
DOLAR
14,76
STERLİN
18,95
EURO
15,95
Antalya Bilim Üniversitesi öğretim elemanları alacak
Antalya Bilim Üniversitesi öğretim...
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 7 öğretim elemanı alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 7...
TOKİ'den satılık konut ve iş yerleri
TOKİ'den satılık konut ve...
İstanbul Rumeli Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi 2...

GÜNÜMÜZ FİLMLERİN GENÇ OYUNCUSU EMİRHAN ÖZTÜRK

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Nisan 2022 Pazartesi 03:58
GÜNÜMÜZ FİLMLERİN GENÇ OYUNCUSU EMİRHAN ÖZTÜRK

Günümüz filmlerin genç oyuncusu Emirhan Öztürk

2017 yılında denizcilik güverte mezunu olur olmaz ilk set deneyimin Kanal D ekranlarında  Arka Sokaklar dizisinde başladı 

Oyunculuk kariyerinde daha hızlı ilerleyebilmek için İstanbul’a taşındı 1 yıl temel oyunculuk eğitimi alan Emirhan Öztürk ardından tiyatro eğitimi almaya başlamıştır. Oyunculuğunda başarılı olduğu kadar modellik de yapmaktadır

Oynadığı filmleri şöyle sıraladı  

Çukur

Savaşçı

Payitaht Abdülhamid

Yemin

Şeflerin şefi sinema filmi

Aynasız sinema filmi gibi birçok projede yer almıştır

Genç, başarılı ve yakışıklı olduğundan reklamlarda karşımıza çıkmıştır

İşte o reklam filmlerinden bazıları

Trendyol

Afad

Hayalini sorduğumuzda ‘’ Gelecek nesillere taşıyan usta bir aktör  ‘’diyerek röportajımızı bitirdik

Haber:

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Son Güncelleme: 25.04.2022 04:17
Anahtar Kelimeler:
GÜNÜMÜZ FİLMLERİN GENÇ OYUNCUSU EMİRHAN ÖZTÜRK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK
Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
Kasan’dan ayrılık şarkısı
Kasan’dan ayrılık şarkısı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans