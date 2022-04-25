GÜNÜMÜZ FİLMLERİN GENÇ OYUNCUSU EMİRHAN ÖZTÜRK

Günümüz filmlerin genç oyuncusu Emirhan Öztürk

2017 yılında denizcilik güverte mezunu olur olmaz ilk set deneyimin Kanal D ekranlarında Arka Sokaklar dizisinde başladı

Oyunculuk kariyerinde daha hızlı ilerleyebilmek için İstanbul’a taşındı 1 yıl temel oyunculuk eğitimi alan Emirhan Öztürk ardından tiyatro eğitimi almaya başlamıştır. Oyunculuğunda başarılı olduğu kadar modellik de yapmaktadır

Oynadığı filmleri şöyle sıraladı

Çukur

Savaşçı

Payitaht Abdülhamid

Yemin

Şeflerin şefi sinema filmi

Aynasız sinema filmi gibi birçok projede yer almıştır

Genç, başarılı ve yakışıklı olduğundan reklamlarda karşımıza çıkmıştır

İşte o reklam filmlerinden bazıları

Trendyol

Afad

Hayalini sorduğumuzda ‘’ Gelecek nesillere taşıyan usta bir aktör ‘’diyerek röportajımızı bitirdik

Haber:

Nihat İlikcioğlu

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