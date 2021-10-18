HABER: ASLI M. SARI
Mr. Gürkan Steakhouse lezzetleri İstanbul, Doha ve Dubai’den sonra şimdi İzmirliler ile buluştu. Dünyaca ünlü şef Gürkan Topçu’nun da katılımıyla Mr. Gürkan Steakhouse, Hilltown’da sadece özel davetlilerin katıldığı bir davet organizasyonu gerçekleştirdi. Etkinliğe özel olarak hazırlanan menüsüyle kendine has sunumlarını gerçekleştiren Gürkan Şef, davetlilere unutamayacakları lezzetlerin yanında görsel bir şölen yaşattı. Mr. Gürkan Steakhouse İzmir Hilltown’da gerçekleştirilen özel etkinlik, İzmir’in önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
GÜRKAN ŞEF ÖZEL SUNUMLARINI BU KEZ İZMİR’İN ÖNEMLİ İSİMLERİ İÇİN YAPTI
Mr. Gürkan Steakhouse Hilltown şubesinde İzmir cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşen davette Gürkan Şef, özel olarak hazırladığı menüsünde imza lezzetlerini sergiledi. Kendine has ateş gösterilerini ve sunumlarını özel misafirleri için gerçekleştiren dünyaca ünlü şef Gürkan Topçu, misafirlerine keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı. Yalnızca özel davetlilerin ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen davette lezzet şöleninin yanı sıra çellist eşliğinde müzik ziyafeti de yaşandı.
Emine Okçu, Gürkan Topçu, Özge ERDEM
Zeynep-Asuman Akay
Aslı Mercan Sarı
Ayşen Özkan
Esra Erdem
Miray Görgülü, Özge Erdem
Zeynep Geylani
Berkay Eskinazi, İnci Corsini
İnci Sancak, Aynur Şahin
Fatma Elvin Öztürk
Aysu Bilgin Çeçen
Arzu Baybal
Lale Somak, Gül Koçak, Leyla Noyaner
Pınar Erol
Zöhre Develioğlu, Berna Alakuştekin
Berna Kaya
Sevinç Özyatık
Aslı Daldan
Elif Özkaya
Bahar Kocaman
Ezgi Tuna
Ferah Sancak
Zeynep Barutçu, Ece Okan
Neslihan Kazanan
İlkay Acun, Gonca Aslan
Derya Kızak, Gülnur Soybayraktar
Gürkan Topçu
foto: Mr.Gurkan İzmir Hılltown