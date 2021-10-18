HABER: ASLI M. SARI



Mr. Gürkan Steakhouse lezzetleri İstanbul, Doha ve Dubai’den sonra şimdi İzmirliler ile buluştu. Dünyaca ünlü şef Gürkan Topçu’nun da katılımıyla Mr. Gürkan Steakhouse, Hilltown’da sadece özel davetlilerin katıldığı bir davet organizasyonu gerçekleştirdi. Etkinliğe özel olarak hazırlanan menüsüyle kendine has sunumlarını gerçekleştiren Gürkan Şef, davetlilere unutamayacakları lezzetlerin yanında görsel bir şölen yaşattı. Mr. Gürkan Steakhouse İzmir Hilltown’da gerçekleştirilen özel etkinlik, İzmir’in önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



GÜRKAN ŞEF ÖZEL SUNUMLARINI BU KEZ İZMİR’İN ÖNEMLİ İSİMLERİ İÇİN YAPTI

Mr. Gürkan Steakhouse Hilltown şubesinde İzmir cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşen davette Gürkan Şef, özel olarak hazırladığı menüsünde imza lezzetlerini sergiledi. Kendine has ateş gösterilerini ve sunumlarını özel misafirleri için gerçekleştiren dünyaca ünlü şef Gürkan Topçu, misafirlerine keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı. Yalnızca özel davetlilerin ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen davette lezzet şöleninin yanı sıra çellist eşliğinde müzik ziyafeti de yaşandı.

Emine Okçu, Gürkan Topçu, Özge ERDEM



Zeynep-Asuman Akay



Aslı Mercan Sarı



Ayşen Özkan

Esra Erdem

Miray Görgülü, Özge Erdem



Zeynep Geylani



Berkay Eskinazi, İnci Corsini



İnci Sancak, Aynur Şahin



Fatma Elvin Öztürk



Aysu Bilgin Çeçen



Arzu Baybal



Lale Somak, Gül Koçak, Leyla Noyaner



Pınar Erol



Zöhre Develioğlu, Berna Alakuştekin



Berna Kaya



Sevinç Özyatık



Aslı Daldan



Elif Özkaya



Bahar Kocaman



Ezgi Tuna



Ferah Sancak



Zeynep Barutçu, Ece Okan



Neslihan Kazanan



İlkay Acun, Gonca Aslan



Derya Kızak, Gülnur Soybayraktar



Gürkan Topçu

foto: Mr.Gurkan İzmir Hılltown