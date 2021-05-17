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Güzel Şarkıcı Merve İlçi İddalı Geliyor! 

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:33
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Güzel Şarkıcı Merve İlçi İddalı Geliyor! 

ASLAN SAYIM

İSTANBUL

Sevilen sanatçı Merve İlçiMağusa Limanı’ isimli klasikleşmiş şarkıya farklı bir yorum katarak seslendirdi. Klibi Bir günde 100.000’i aşan izlenmesiyle başarısını kanıtlayan güzel sanatçının bu 2. Single çalışması mağusa limanı dinleyenleri tarafından çok beğenildi. Pandemi sürecinde zor şartlarda şarkıyı kaydedip klip çeken Merve İlçi bu şarkıyı dinleyenlerinin isteği üzerine seçtiğini belirtti. Şarkının hikayesini dinleyince duygu seline kapıldığını ve bu şarkıyı kesinlikle seslendirmesi gerektiğini söyledi. Umarım dinleyenler beğenir ve herkes en az benim kadar duygulanır dedi. Gerçekten çok emek vererek, ve hissederek yorumladığım şarkım sizlere emanet ediyorum diyen Merve İlçi en az benim kadar bu şakıya sahip çıkın dedi.

Grand Müzik etiketi ile tüm dijital platformlarda yayınlanan şarkı sosyal medya’da çok beğenildi.

Klip link: https://youtu.be/mLwsO63zr50

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Merve İlçiİddalıMağusa LimanıYeni Çağrı
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