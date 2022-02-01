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HADİSE'DEN AŞK DOLU 14 ŞUBAT PERFORMANSI

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Şubat 2022 Salı 09:59
HADİSE'DEN AŞK DOLU 14 ŞUBAT PERFORMANSI

Dinçer Karacalar

Sahnede performansı ve şarkıları ile fark yaratan Hadise, tüm dünyada her yıl 14 Şubat'ta Sevgililer Günü adıyla kutlanan bu özel günü dansçıları ve orkestrasıyla birlikte kutluyor. Beşiktaş Belediyesi'nin katkıları ile Beşiktaş Meydanı'nda halka açık ücretsiz gerçekleşecek konser için Hadise, çok özel bir repertuvar hazırladı. 

Pandemi kurallarına ve önlemlerine uygun bir şekilde gerçekleşecek Hadise'nin İstanbul konseri  onbinlerce kişinin katılımı ile şehrin en büyük açıkhava etkinliği olacak.

Her konseri ile seyircisine unutulmaz anlar yaşatan Hadise, enerji yüklü sahne performansı ile en sevilen şarkılarını peşi sıra seslendirerek, bugünün  coşkusuna ortak olup, gene sımsıcak bir imza atmaya hazır Hadise.

2022 yılına hiç hız kesmeden giren Hadise, yakın zamanda hazırlıkları tamamlanacak müzikal sürprizlerini dinleyicisi ile paylaşacak.

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HADİSEDEN AŞK DOLU 14 ŞUBAT PERFORMANSI
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