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HAKAN AKHANLI'NIN YENİ BOMBASI "GERÇEK DÜNYAM"

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
01 Temmuz 2021 Perşembe 10:06
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HAKAN AKHANLI'NIN YENİ BOMBASI "GERÇEK DÜNYAM"

İSMAİL GÖKGEZ

"Gecede Kural Yok, Kesilmez Nefesim, Ölsem Yorulmam, Yasak Aşk, Ahım Oldun ve Bırak Oluruna" gibi hit'leriyle kendisine güçlü bir hayran kitlesi edinen rapçi Hakan Akhanlı, yeni şarkısı "Gerçek Dünyam"ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözleri Hakan Akhanlı'ya müziği Turgay Cebar'a ait eserin mix ve mastering'i konusunda Deslow'a güvenildi. Video klibinin senaryosunu da yazan Akhanlı'nın prodüktörü Erdal Toprak oldu. Hiçbir destek almadan 1 haftada 50 bin izlenme sayısını geçen sıradışı klibi ise Barış Sevgen yönetti.

Yeni şarkısının heyecanını dile getiren ünlü rapçi konuyla alakalı, "DMC ile ilk çalışmamız ve gelen tepkiler çok güzel. Bir işi ortaya çıkarırken bazen aylarımızı bazen senelerimizi harcıyoruz. İnsanların olumlu ve olumsuz yorumları harcadığımız zamana değdiğini gösteriyor. Tüm destekleri için başta sevenlerim olmak üzere DMC ailesine de çok teşekkür ederim. Yakında yeni parçalarda buluşalım" dedi.

HAKAN AKHANLIGERÇEK DÜNYAM” YOUTUBE LİNK:

https://www.youtube.com/watch?v=36zw0JgqXfI

HAKAN AKHANLI İNSTAGRAM ADRESİ:

@hakanakhanlioffcl

@dmccomtr

@isogkgz

GAZETECİ & PR DANIŞMANI & ÜNLÜ ASİSTANI

İsmail GÖKGEZ

Gsm: 0531-903-75-51

INSTAGRAM: isogkgz

ŞİŞLİ-İSTANBUL

Face: https://www.facebook.com/ismail.gkgzzz

Twitter: https://twitter.com/isogkgzz

Instagram: https://www.instagram.com/isogkgz

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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HAKAN AKHANLIGERÇEK DÜNYAMYENİ BOMBAİSMAİL GÖKGEZYeni Çağrı
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