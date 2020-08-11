HAKAN'CA YORUMLAR

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Bilal Sonses – Nefret

2– Murda & SFB - Napıyon Lan (prod. Project Money)

3– Ece Mumay – Galaksi

4– Zeynep Bastık – Bir Daha

5– Irmak Arıcı – Yağmurum Ol

6– Sertab Erener – Geçer

7– Demet Akalın – Nostalji

8– Ziynet Sali - Kalbim Tatilde (Mustafa Ceceli Versiyonu)

9– DİDOMİDO feat EGLO G – Nimet

10– Ziynet Sali - Kalbim Tatilde (Mustafa Ceceli Versiyonu)



MERTCAN BOYLU’DAN YA SONRA

Başarılı işletmeci Mertcan Boylu yine yemekleriyle ve eğlencesiyle kendinden söz ettirecek muhteşem bir mekana imza atmış. Ya Sonra'nın leziz mezeleri şimdiden herkesin dilinde. Mekanın meze menüsü bir hayli zengin. Topik ve somon pastırma menünün öne çıkan lezzetlerinden. Şimdiye kadar pek çok mekanı işleten ve popüler yapan Mertcan Boylu Karaköy'de güzel bir müzik ziyafeti eşliğinde kaliteli bir yemek yemek istiyorsanız YA SONRA 'yı deneyimlemenizi tavsiye ediyor.



YENİ HİTİ: GECE



2020 yılı içinde sevenlerinin beğenisine sunduğu 'Can Kenarım' ve 'Kalben'le aylardır listelerde zirveyi kimseye kaptırmayan Murat Boz, 13'üncü single çalışması 'Gece'yi alışılmışın dışında bir projeyle görücüye çıkardı. Boz, klip yerine bir kısa film çekti. Bir aşk hikayesinin başından sonuna kadar karşılıklı diyaloglarla anlatıldığı kısa film, 3'üncü dakikasından sonra şarkının filme dahil olmasıyla birlikte klibe dönüştü.Bu sıradışı projede Murat Boz'a, 'Her Yerde Sen' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Deniz Işın eşlik etti. Gece'nin sözü ve müziğine Emrah Karakuyu, düzenlenesine Gürsel Çelik imza attı.Elif Kalkan yönetmenliğinde kaydedilen proje, 2 günde dev bir prodüksiyon ekibi eşliğinde çekildi. 'Gece' DMC Müzik etiketiyle bugün (10 Ağustos Pazartesi) tüm dijital platformlarda yerini aldı. Pop nasıl mı şaha kalkar? İşte bu tarz şarkılarla. Hafif elektronik, hafif tecno ama bir o kadar da pop bir şarkıyla dinleyiciyle buluşan Boz’u tebrik ediyorum. O Ses Türkiye’den vakit buldukça müzik piyasasına ufak tefek yoklamalar yapması bile onu zirveye çıkarıyor. Müzikal başarısı son derece yüksek. Pop 2020’de revaçta, Murat Boz ve Demet Akalın gibi isimler ise bu yıl bu modayı tepeye çeken isimlerden. Gece dinlendikçe daha çok sevilecektir ama en güzeli ise arabada bu şarkıyı dinleyip seyir etmek. Şahane!



DURUŞU VE YETENEĞİ BAMBAŞKA



YouTube’ta en yeni çıkan şarkıları ve klipleri araştırırken Bahadır Sağlam’ın Sana Bir Şey Olmaz şarkısına denk geldim. Bahadır’ın sesini çok sevenlerdenim. Müzik sektörü için mükemmel bir ses. Yonca Lodi’den duymaya alıştığımız şarkıyı Bahadır gibi güzel sesli bir adamdan dinlemek bizim için büyük bir şans. Çok da güzel yorumlamış. Gerçekten genç yetenekler arasında Bahadır hem duruşu hem yeteneğiyle ön plana çıkıyor. Dinlemenizde fayda var. Bahadır şarkıyı ‘’Beraber çıktığımız bu yolda; anlatmaya, yazmaya, seslendirmeye ama en önemlisi üretmeye devam... Sanat çarkının dişlilerinde, benimle beraber göstermiş olduğunuz sabra ve kalbimizde lüzumundan fazla yer edinmiş metanete teşekkür ediyorum. Hislerini kaybetmiş şarkılarla milyonlarca ağza sakız olmaktansa, yaşanmışlık kokan tek bir yüreğe dokunmak bizim için daha değerlidir. Hep dediğim gibi... İyiye ve güzele olan inancımızı kaybetmediğimiz sürece, biz bize yeteriz. Yeter ki size bi şey olmasın...’’ cümleleriyle dinleyiciyle buluşturmuş. Ne kadar güzel bir yürek olduğunu da buradan anlayın. Sektörde iyi ki var.



Norm Ender’in Şarkısı Dünya’nın Dilinde

Son şarkısı Konu Kilit ile başarılı bir çıkış yakalayan Norm Ender dünyaca ünlü grup Afro Bros tarafından paylaşıldı.

Dünyaca ünlü sanatçılar ünlü rapçiye desteklerini “Keltoş babana koş, Norm Ender seni seviyoruz” diyerek sosyal medya üzerinden ilettiler.

Norm Ender de bu paylaşıma karşılık Hollandalı gruba “Brolar” notunu düşerek, sevenlerine sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.



NİHAT DOĞAN’DAN COVER



Yaptığı şarkılarla adından sıkça söz ettiren Nihat Doğan, 'Çoğu Gitti Azı Kaldı' isimli yeni şarkısını yedi yıl aradan sonra müzik severlerin beğenisine sundu. Çukur dizisinin çekildiği mekanların tercih edildiği klip için yaklaşık 440 bin TL harcandı. Çok güzel bir işe imza attığını belirten Nihat Doğan," Yedi yıl aradan sonra özlediğim müzik ile tekrar buluştum. Çok güzel bir şarkıyla hayranlarımın ve müzik severlerin karşısına çıkmaktan mutluluk duyuyorum. Biraz maliyetli bir klip ile tekrar start vermek istedim. Ev arsa yatırımı yaptım dolandırıldım ağzım yandı bir kere bende onun yerine şarkı yaptım. Bundan sonra tek yatırım yapacağım yer müzik çalışmalarım olacak" dedi. Bu sıralar Azer Bülbül’ün Çoğu Gitti Azı Kaldı şarkısı birçok meyhanede popüler. Şarkı sosyal medyada viral oldu. Nihat Doğan ise son derece zeki bir adım atarak bu şarkıyı yeniden yorumlamış. Ben yorumunu da beğendim müzikal hamlesini de sevdim. Her yerde duyacağımıza eminim.



MASTERCHEF’TE ANA KADRO BELLİ OLDU



MasterChef'te final turuna 28 yarışmacı kalmış ve on dörderli iki gruba ayrılmıştı. İlk grupta yapılan elemeler sonucunda Serhat Doğramacı, Duygu Acarsoy, Özgül Coşar, Emir Elidemir, Ayyüce Kamit ve Sedat Tuncer Masterchef 2020 ana kadrosuna seçilmişti.MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan 20. bölümünde ise geriye kalan 8 yarışmacı ana kadroya girebilmek için kıyasıya yarıştı. Esra Tokelli, rakiplerine göre daha iyi bir tabak sunduğu için MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna seçilen 7. yarışmacısı oldu. Sonrasında ise MasterChef jürisi, oy birliği ile ana kadroya seçilen 8. yarışmacısı olarak Furkan Yalçın'ı seçtiklerini açıkladılar. MasterChef bu yılda izleyici kitlesine izleyici katmaya devam ediyor.