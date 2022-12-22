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Hakan Kanburoğlu: Aleyna Tilki konser teklifi alamadığı için ''Ses tellerim kısık'' dedi!

22 Aralık 2022 Perşembe 11:28
Hakan Kanburoğlu: Aleyna Tilki konser teklifi alamadığı için ''Ses tellerim kısık'' dedi!

Müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu, Aleyna Tilki ile ilgili şoke eden bir iddia da bulundu. 

Hakan Kanburoğlu,  'Aleyna Tilki'nin ses tellerinin yırtıldığı'' yönünde çıkan haberlere dair  YouTube kanalında yaptığı açıklamada ''Aleyna Tilki yılbaşı için konser teklifi almamış. Bu yüzden de ses tellerinin yırtıldığını açıklamış. Aslında konser başarısızlığı dikkat çekmesin diye böyle bir haber ortaya atmış. '' dedi. 

Aleyna Tilki'nin ses tellerinin yırtıldığı haberleri sonrasında sigara içmeye devam etmesi de gündem olmuştu. 

Son Güncelleme: 22.12.2022 11:30
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Hakan Kanburoğlu: Aleyna Tilki Konser Teklifi Alamadığı Için Ses Tellerim Kısık Dedi
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