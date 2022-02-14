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HANDE SUBAŞOĞLU ‘SEV KENDİNİ’ Yayında!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Şubat 2022 Pazartesi 10:37
HANDE SUBAŞOĞLU ‘SEV KENDİNİ’ Yayında!

Haber: Dinçer Karacalar

Tarzıyla dikkat çeken genç ve başarılı müzisyen Hande Subaşoğlu ilk profesyonel tekli çalışması 'Sev Kendini' yi Subutay Yitgin prodüktörlüğünde Sing2Me Records etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. 

Küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe bir hayat süren Hande Subaşoğlu uzun yıllar gitar ve keman eğitimleri alıp, kendi bestelerini yapan genç bir müzisyen. Artık bu şarkılarını dinleyiciyle buluşturmak isteyen Hande Subaşoğlu uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk projesi 'Sev Kendini' yi tamamladı. 'Sev Kendini'nin sözleri Sheyh Ree, müziği Hande Subaşoğlu'naait. Şarkının düzenlemesini Orkhan Bagirov yaptı. Video klip çekimleri Almanya'da usta yönetmen Hasan Kuyucu tarafından 20 kişinin çalıştığı bir ekiple iki günde tamamlandı.

Hande Subaşoğlu 'Sev Kendini' Sing2Me Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında! 

Son Güncelleme: 14.02.2022 10:38
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HANDE SUBAŞOĞLU SEV KENDİNİ Yayında
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