HANDE SUBAŞOĞLU ‘SEV KENDİNİ’ Yayında!

Küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe bir hayat süren Hande Subaşoğlu uzun yıllar gitar ve keman eğitimleri alıp, kendi bestelerini yapan genç bir müzisyen. Artık bu şarkılarını dinleyiciyle buluşturmak isteyen Hande Subaşoğlu uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk projesi 'Sev Kendini' yi tamamladı. 'Sev Kendini'nin sözleri Sheyh Ree, müziği Hande Subaşoğlu'na ait. Şarkının düzenlemesini Orkhan Bagirov yaptı. Video klip çekimleri Almanya'da usta yönetmen Hasan Kuyucu tarafından 20 kişinin çalıştığı bir ekiple iki günde tamamlandı.

HABER: DİNÇER KARACALAR