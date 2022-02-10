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HANDE SUBAŞOĞLU ‘SEV KENDİNİ’ Yayında!

Tarzıyla dikkat çeken genç ve başarılı müzisyen Hande Subaşoğlu ilk profesyonel tekli çalışması 'Sev Kendini' yi Subutay Yitgin prodüktörlüğünde Sing2Me Records etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. 

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
10 Şubat 2022 Perşembe 11:48
HANDE SUBAŞOĞLU ‘SEV KENDİNİ’ Yayında!

Küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe bir hayat süren Hande Subaşoğlu uzun yıllar gitar ve keman eğitimleri alıp, kendi bestelerini yapan genç bir müzisyen. Artık bu şarkılarını dinleyiciyle buluşturmak isteyen Hande Subaşoğlu uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk projesi 'Sev Kendini' yi tamamladı. 'Sev Kendini'nin sözleri Sheyh Ree, müziği Hande Subaşoğlu'na ait. Şarkının düzenlemesini Orkhan Bagirov yaptı. Video klip çekimleri Almanya'da usta yönetmen Hasan Kuyucu tarafından 20 kişinin çalıştığı bir ekiple iki günde tamamlandı.

HABER: DİNÇER KARACALAR

                      

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Hande Subaşoğlu
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