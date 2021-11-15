HARİKA AVCI EMEKLİ OLMAYI REDDETMİŞ!

DİNÇER KARACALAR



Şarkıları ve filmleriyle bir döneme damgasını vuran Harika Avcı'nın maddi zorluklar çektiği, ev kirasını ödeyemediği iddia edilmişti. Bir pansiyona yerleştirilen Avcı'nın ev kirası ve faturalarını bir iş insanı ile hayranının ödediği medya da yer almıştı. Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci de Harika Avcı'nın ev kirasını ödemek için sanatçıya ulaşmaya çalışmış ulaşamamıştı.

Son bilgilere göre Harika Avcı'nın emekliliği reddettiği öğrenildi..

Sanatçının ev kirasını ödeyen iş insanı, Harika Avcı'nın emeklilik işlemleri için resmi görüşmeler yaptığı, Avcı'nın da "Ya duyulursa" diyerek bu durumu kabul etmediği öğrenildi. Harika Avcı kabul etmiş olsa, 5 bin TL emekli maaşı alacakmış.