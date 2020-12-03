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HAYALLERİN BAŞROLÜ EMRE ÖKSÜZ!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Aralık 2020 Perşembe 17:22
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HAYALLERİN BAŞROLÜ EMRE ÖKSÜZ!

HABER: ASLAN SAYIM

Başarılı iş insanı Emre ÖKSÜZ 1995 yılında Çankırı'da doğmuştur.

Ticari olarak ciddi başarılara imza atan Emre Öksüz üniversite bölümünüde bu doğrultuda seçerek Karatekin Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünden mezun olmuştur. Ailesinden aldığı ticari tecrübeler ile okuduğu bölümden kazandığı donanımı birleştirerek ticari hayatına ve yatırımlarına bir adım önde başladığını söylüyor. Ticari hayatına İstanbul'da bir-çok işletme ile yapmış olduğu ortaklıklar ile başlayan Öksüz daha sonra kendi işletmelerini kurdu. Bir süre sonra yakaladığı başarıyı ve ticaretini büyütmek adına inşaat, gayrimenkul ve yapı sektörlerine  yurtdışına açılarak ciddi yatırımları imza attı. Kıbrıs, Ingiltere ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeye yatırımlar yaparak ticaretini başarı ile büyüttü. Başarısının sebebinin hayal etmek ve her zaman iç sesine kulak vermek olduğunu söyleyen Emre Öksüz başarısı hakkında şu cümleleri kullandı.

" Hayal etmekten ve denemekten hicbir zaman korkmadım. En önemlisi de başaracağına inanarak hata yapmaktan korkmadım. Yaptığım hatalardan sürekli ders çıkardım ve tekrarlamadım."

Emre Öksüz yeni yatırım hedefleri ve planlarını şu cümleler ile özetledi.

" Yurtdışında yatırımlarım ve ticari faaliyetlerim devam etmekte. Fakat bu yatırımlarımı ve ticari faaliyetlerimi ülkemizde de yapmak istiyorum.

İlk olarak İstanbul İzmir Ankara ve memlekettim olan Çankırı'da planladığım ve ar-ge çalışmalarını yapmakta olduğum projelerim bulunmakta.

Ülkem için faydalı ve daha hesabı yatırımlar yapmak istiyorum."

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
HAYALLERİN BAŞROLÜ EMRE ÖKSÜZAslan Sayım
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