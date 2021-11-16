HOLLYWOOD YILDIZLARIYLA OYNAYACAK

DİNÇER KARACALAR

Son dönemde M Yapım logosuyla yaptığı ve hayata geçireceği yeni projelerin hazırlıklarına devam eden yapımcı Murat Yontan, dev bir projeye daha hazırlanıyor. 40 milyon dolar bütçeli bir sinema filmi için hazırlıklara başlayan Murat Yontan, yaptığı işlerle yeni yıldızlar yaratabilmek için elinden geleni yapıyor. Erkek başrol oyuncusu sıkıntısının yaşandığını ifade eden Murat Yontan, projelerinde yetiştirecekleri yeni yüzlerin bu soruna büyük ölçüde çözüm olacağını vurguladı.



Hollanda da bir dağıtım firmasına 100 film teslim etmek için anlaşma imzalayan yapımcı Murat Yontan, usta oyuncu koçlarıyla bu filmlerde yeni yüzleri hem yetiştirmeyi hem de yetiştirdiği oyuncuları büyük projelerinde kullanmayı hedefliyor. 20 milyon dolarını Libya devletinin ödeyeceği, diğer 20 milyon dolarını ise Los Angeles’da bir film yatırım şirketinin karşılayacağı “Turgut Reis - Dragut” isimli sinema filminin yapımcılığını üstlenen Murat Yontan, Hollywood yıldızları yanında Türk ve Libyalı oyuncular ile bir kadro oluşturmaya çalışıyor.



100 film projesinde yetiştirilmek üzere seçtiği gençlerden oyuncu “Anıl Dal” Avrupa filmlerinde yer aldıktan sonra “Turgut Reis - Dragut” isimli sinema filminde Hollywood yıldızları ile karşılıklı oynama fırsatı yakalayacak. Genç oyuncu Anıl Dal; “ Yapımcımız Murat Yontan bana yeni başlayan oyunculara nasip olmayacak bir fırsat sundu, bende bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğim, işinde önüne gelen şansı kullanamayan yerinde sayar” dedi.



M YAPIM BASIN DANIŞMANI

SELÇUK AKA

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