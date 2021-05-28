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Hülya Avşar: Zenginlik Kadar Kötü Bir Şey Olamaz..

Hülya Avşar, ''Zenginlik kadar insanın başına gelebilecek kadar kötü bir şey olamaz''

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
28 Mayıs 2021 Cuma 14:12
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Hülya Avşar: Zenginlik Kadar Kötü Bir Şey Olamaz..

İSTANBUL

SEDAT SARIKAYA

Hülya Avşar, Candaş Tolga Işık’ın sunduğu ‘Az Önce Konuştum’a katıldı. Hakkında merak edilen sorulara yanıt veren Hülya Avşar, ”Zenginlik kadar insanın başına gelebilecek kötü bir şey olamaz. Bu nedir böyle, her şeyi alabilmek. Hayatta her şeye şüpheli gezersin. Sevgilin ‘seni seviyorum’ dese inanamazsın. Bir şeye özlem duymak gerek hayatta” açıklamasını yaptı.

Ayvalık’ta ada aldığı yönünde çıkan iddialara açıklık getiren Avşar kızı, şöyle konuştu;

”Ayvalık’ta ada almadım. Öyle bir şey yok. İlgilendik ama… Çok güzel bir adaydı. Merak ettim, ilgilendim. Fiyatını sordum. Konuştuk. Adası olan insanlar var… Çok makul bir şey olmasa da… Ticari olarak da değerlendirilebilir. Ben olayları bu kadar büyük yaşamayı seven bir insan değilim. Benim işimi yapan bir insanın ticari olarak bunu yapmasının doğru olduğunu düşünmüyorum ama aklımızdan geçmedi değil. Benim orada turizmle ilgilenen arkadaşlarım var demek ki bir gel git aklı yaşadık. Bir adam olsun istemem.”

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Sedat SarıkayaHülya AvşarZenginlikKötü
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