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Hünkar Göksu Yeni Şarkısı ile Mesafeleri Kaldırıyor! 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Mart 2021 Cuma 15:08
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Hünkar Göksu Yeni Şarkısı ile Mesafeleri Kaldırıyor! 

HABER: ASLAN SAYIM

1999 İstanbul doğumlu Genç yetenek Hünkar Göksu’nun Youtube üzerinde okuduğu bir çok şarkı ile dinleyici kitlesini oluşturdu. Single çalışması ‘’ Mesafeler’’ ile geliyor! Şarkının sözü ve müziği Hünkar Göksu’ya Aranjesi Burak Kalaycı’ya ait. Şarkıda çalınan Piano ise Sedat Sakarya imzası taşıyor.  Klip yönetmeni koltuğunda ise Serdar Maraş oturuyor. 

Klibin senaryosunu ise Hünkar Göksu yazdı!  

Klibinde 2017 Belçika Güzeli Selin Yürük eşlik ediyor. Kapak çekimlerini ise Buket Küçükerman üstlendi. Genç Yetenek Hünkar Göksu’ya şarkınızda neyi anlatıyorsunuz dediğimizde şunları söyledi: Etrafımda duyduğum yarım kalan hikayelerin mesafeleri gözlerinde çok büyüttüklerini gördüm. 

Onların hikayesine kendi duygularımı katıp mesafelerin aşka engel olmadığını 

aşka dokunmak değilde hisedebilmenin daha güzel bir eylem olduğunu anlatmak istedim.

Çünkü mesafeler dokunmaya engel sevmeye değil. ‘’ Mesafeler’’ çok yakında tüm Dijital platformda yayında. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Hünkar Göksu Yeni Şarkısı Ile Mesafeleri Kaldırıyor
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