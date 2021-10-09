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il Capo sahnede! 

Ankara'da çalışmalarını sürdürmekte olan il Capo'nun ilk teklisi Mermi yayında.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
09 Ekim 2021 Cumartesi 16:41
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il Capo sahnede! 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Müzik tutkunu Zeki Buğra Han, 15 yıldır ürettiği şarkıları sonunda gün yüzüne çıkarmaya karar verdi ve ‘Il Capo’ adıyla rap müzik dünyasına adım attı. Il Capo’nun ilk single’ı “Mermi”, dijital platformlarda yayınlandı.

Zeki Buğra Han, 15 yıllık müzik tutkusunun peşinden giderek profesyonel dünyaya adım attı. Bestelediği şarkıları müzikseverlerle paylaşmaya karar veren başarılı isim, “Il Capo” adıyla rap müziğe iddialı bir giriş yaptı. Il Capo’nun ilk single’ı “Mermi”, 8 Ekim’de tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

SÖZLERİNİ KENDİ YAZDI

Sözleri Il Capo’ya ait “Mermi”, sözlerinin yanı sıra saz nağmeleriyle de büyük beğeni topladı. Sazı Eren Ahi’nin çaldığı şarkının aranjesine ise Oğuzhan Akgül imzasını attı. Şarkının klibi, Burak Bakırcı’nın yönetmenliğinde Ankara’da çekildi. Il Capo klipte kan ağlayan beyaz maskesiyle kamera karşısına geçti.

DEVAMI GELECEK 
Kendisini yetiştirmeyi başaran ve en büyük hobisi olan müzikte de adından söz ettirmeye hazırlanan Il Capo, ara vermeden yeni şarkılarını da müzikseverlerle buluşturacak: Üniversite öncesinde sert ve dar görüşlü bir insandım. Ama kendimi yetiştirmeyi, mahalle baskısından kurtulabilmeyi ve yaşadığım özgüven problemini yenebilmeyi başardım. 15 yıldır üretiyorum, artık şarkılarımı rap camiasıyla da paylaşacağım. Mahalle kültürünü, her türlü kötülüğe rağmen temiz kalınabileceğini anlatan şarkılarımın devamı gelecek.”

Klip Linki 
https://youtu.be/AoVrwHnTPiI

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
MüzikIl CapoAnkaraMermi
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