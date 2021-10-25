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İmzayı attı, üç klip birden çekti...

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Ekim 2021 Pazartesi 12:16
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İmzayı attı, üç klip birden çekti...

DİNÇER KARACALAR

Rap Müziğin en başarılı ismi Burak King, Sony Müzik ile imza atarak yeni şirketine kavuştu...

Rapçi Burak King, uzun bir aradan sonra Hollanda'dan, gelerek Sony Müzik Genel Müdürü Özden Bora ile masaya oturarak, anlaşma imzaladı. Sony Müzik ailesine katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen Burak King, imzayı atar atmaz üç yeni şarkısı için kamera karşısına geçti. Sony Müzik Genel Müdürü Özden Bora, 'Şirket olarak sürprizlere devam edeceklerini belirtti. 

İmzayı attı üç klip birden çekti...

Rapçi Burak King, yeni firması ile imzayı atar atmaz üç yeni şarkısına klip çekti.  'Rap içimden' adlı yeni albümünde 'Rap İçimden', 'Derde Çareler', 'Artık Zora Gelmiyorum' adlı şarkılarının söz ve müziği sanatçının kendisine ait. Burak King'in, 'Rap İçimden' isimli şarkının klibini hem rapçi hem yönetmen olan Tepki, çekti. Burak King, bu şarkısının klibi için kesenin ağzını açtı.  

ÖZLEM AVCI

HUNTER PR & DANIŞMANLIK

05392010272

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İmzayı Attıüç Klip Birden çekti...
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