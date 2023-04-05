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"İncir Reçeli" Yeniden Vizyona Giriyor

2011 yılında gösterime giren ve çok ses getiren “İncir Reçeli” filmi 7 Nisanda Yeniden Sinemalarda

05 Nisan 2023 Çarşamba 18:30
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"İncir Reçeli" Yeniden Vizyona Giriyor

İSTANBUL- 2014 yılında da serinin ikinci filmi çekilmiş ve bir devam filmi olmasına karşın, seyirciden tam not almıştı. Filmin Senarist ve Yönetmeni Aytaç AĞIRLAR, yaptığı açıklamada; ”Yoğun istek üzerine 2021 yılında küçük bir nostalji gösterimi yapmaya karar vermiştik, hatta tüm hazırlıklarımızı yapmıştık ancak pandemi sebebiyle ertelemek zorunda kalmıştık… Kısmetse, İncir Reçeli yıllar sonra tekrar sevenleriyle buluşacak…” dedi. “İncir Reçeli-3 gelecek mi?..” sorusuna ise; “Senaryoyu henüz bitirdim, umarım mahcup olmayız…” açıklaması yaptı.  

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
İncir Reçeli
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