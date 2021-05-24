İngiltere'de Yaşayıp Türkçe Müzik Yapmak Hasretimi Körüklüyor

HABER: SEDAT SARIKAYA

Anlatırken hedeflerinden de bahsetti.2009 yılında söz yazarlığıyla rap müzik dünyasına adım atan Mert, müzik hayatı boyunca pek çok prodüktörle çalıştı. Şu an ise kariyerine Regna (Enes Akbayır) ile devam ediyor.

İngiltere'de yaşayan Mert, başka bir ülkede Türkçe müzik yapmanın verdiği duyguları şöyle anlatıyor: "İngiltere’de yaşıyorum ingiltere’de yaşayıp türkçe sözlü müzik yapmak bir yandan da hasretimi körüklese de seviyorum. Tamamiyle rap kültürünü seviyorum."

"Geçmiş" Teklisiyle 130 Bin Dinleyici Mert'in geçtiğimiz günlerde yayınlanan teklisi "Geçmiş" 130 bin dinleyiciye ulaştı. Rap sanatçısı bu durum için "1 ay gibi bir sürede 130k bir başarı değil aslında ama benim şartlarıma göre başarı tabii" ifadelerini kullandı.Hazır Bekleyen 10-12 Parçam Var Aylık 65 bin dinleyiciye sahip olan rapçi Mert şu ifadeleri kullandı: “Şu an aylık 60-65 bin tekil dinleyici sayım var. Kariyer planlamamda hazırda bulundurduğum 10-12 adet parçam var bunları klipli/klipsiz belirli tarihlerde yayınlayacağım. Editöriyel listelerde de varım ayrıca"