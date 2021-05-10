İrem Derici Bigolive'de "Bir haftadır pizza aşeriyorum!"

Haber Sedat Sarıkaya

İrem Derici Bigo Live de yaptığı canlı yayınında sevenlerinden gelen sorulara da yer verip bazı soruları cevapladı işte o sorulardan bazıları "pizza mı, lahmacun mu?" sorusuna "Normalde lahmacun derdim. Klasik işte diyet! Fakat son bir haftadır pizza aşeriyorum." şeklinde cevap verdi. Arada tarçınlı lahmacun yediğinden bahseden güzel sanatçı, Sezen Aksu'yla nasıl tanıştığı sorusuna, kendisiyle hala yüz yüze gelmediğini, telefonla görüştüklerini, Sezen Aksu'yla görüşmenin dünyanın en büyük gururu olduğunu söyledi. Kendi parasıyla ilk satın aldığı albüm Mor ve Ötesinin 'Dünya Yalan Söylüyor' albümü olduğunu anlatan İrem Derici, albüm için "Türkiye'de yapılmış en iyi 5 albümden biri net!" dedi. Çok keyifli geçen sohbet, aşk sorularına verdiği, "Bana dm.den yürüyenlere dönmüyorum, sahne de aşkta pandemiden sonra gelir..." şeklinde cevaplarıyla devam etti.