İşletmeci Demet Coşkun, Cihangir’de fark yarattı! Cihangir’in Kraliçesi: Demet Coşkun!

Haber: Hakan Kanburoğlu

Cihangir’de Sebebi Çok adlı teras mekanında yeni nesil meyhane alanında fark yaratan Demet Coşkun eğlenceyi samimiyetle buluşturdu. Özel cheflerin yaptığı mezelerle misafirlerini ağırlayan Demet Coşkun her hafta eğlenceye damga vuruyor. Haftanın her günü büyük kitlelere hizmet veren Demet Coşkun mekanının tıka basa dolu olmasından aşırı mutlu olduğunu dile getirdi. Sebebi Çok’u zirveye taşıdığını belirten Demet Coşkun, “Adres belli, zirvedeyim. Gelmeniz için Sebebi Çok” dedi.