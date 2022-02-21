Isound PM etiketiyle Aylince "Ey Aşk" isimli tekli çalışması yayında

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL



Aylince'nin, ISOUND PM etiketiyle yayınlanan "Ey Aşk" isimli tekli çalışması, 4K çözünürlüğünde video klibiyle, netd müzik'te yayınlandı. Yapımcılığını Serkan Usta’nın üstlendiği single, Isound pm yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözü Serkan usta, Müziği Nihan Öztürk, Müzik Yönetmeni Ersoy Dinç ’e, düzenlemesi Burhan Nasouf’a ait olan "Ey Aşk" isimli şarkının klibi, Aşk ve hüznün bulunduğu temasıyla, İstanbul Kağıthane Stüdyolarında çekildi.



Aylince, Bazı şarkılar var ki onları söylerken, çok hissederek ve severek söylüyorum “Ey Aşk” kendime duygu olarak yakın bulduğum ve beni etkileyen şarkı olduğu için seçtim, klipte çok güzel oldu, keyifle çalıştık, ben ve ekibim, işimizle ilgili her zaman heyecanlıyız. Sizi de bu heyecana ortak etmekten mutluluk duyuyoruz, emeği geçen, katkısı olan herkese, yürekten teşekkür ediyorum, diye konuştu.

