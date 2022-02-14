Isound PM etiketiyle Furkan Yavuz’un "Yorma Kendini" isimli tekli çalışması yayında

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL



Yapımcılığını Serkan Usta’nın üstlendiği single, Isound pm yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözü ve Müziği, Ufuk Ergün’e, düzenlemesi Burhan Nasouf’a ait olan "Yorma Kendini" isimli şarkının klibi, Akdeniz bölgesinde muhteşem deniz sahilinde çekildi.



Furkan Yavuz, "Yorma Kendini" aşk duygusu olan bir şarkı, klipte çok güzel oldu, bölgenin doğal yapısına ve tarihine hayran olduk, mutlu, detaylı bir şekilde, keyifle çalıştık, ben ve ekibim, işimizle ilgili her zaman heyecanlıyız. Sizi de bu heyecana ortak etmekten mutluluk duyuyoruz, emeği geçen, katkısı olan herkese, yürekten teşekkür ediyorum, diye konuştu.



Klip linki: https://youtu.be/W_k1DDu1fUY