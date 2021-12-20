Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,095.23
ALTIN
1.01
DOLAR
17.45
STERLİN
23.06
EURO
19.63
İcradan satılık arsa
İcradan satılık arsa
3+1 daire icradan satılıktır
3+1 daire icradan satılıktır
Kafe kiraya verilecek
Kafe kiraya verilecek
22 orman mühendisi alınacak
22 orman mühendisi alınacak

Kalinka ile Ruslar’a Zeybek öğretti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Aralık 2021 Pazartesi 10:47
0 Okunma
Kalinka ile Ruslar’a Zeybek öğretti

DİNÇER KARACALAR

Soner Olgun, önceki gece Belarus’un başkenti Minsk’teki Double Tree by Hilton Hotel & Casino’da sahne aldı.
Olgun, kendisini dinlemeye gelen yabancı uyruklu davetlilere Ruslar’ın sembol şarkısı ‘Kalinka’da ‘Çakal Çökerten Zeybeği’ oynadı. Soner Olgun’un Zeybek oyununu hayranlıkla izleyen Belaruslu misafirler, sanatçıdan bu figürleri öğrenmek için piste çıktı.
Eşi ve aynı zamanda vokalisti olan Özlem Olgun ile birlikte ilk kez konser veren Olgun, burada da eğlendirme konusunda iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
Kalinka Ile Ruslara Zeybek öğretti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat, öldü
İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat, öldü
Adliye Koridorlarında Mırıldanırken Şimdi Yüz Binler Dinliyor
Adliye Koridorlarında Mırıldanırken Şimdi Yüz Binler Dinliyor
Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK
Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans