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KEMAL BAŞAR ŞARKILARIYLA COŞTURDU

Ünlü oyuncu ve yönetmen Kemal Başar, pandemi nedeniyle ara verdiği konserlerine başladı. Geçtiğimiz cumartesi seyirci ile buluşan usta oyuncu seyircinin coşkulu alkışlarıyla konserini tamamladı.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
11 Şubat 2022 Cuma 13:58
KEMAL BAŞAR ŞARKILARIYLA COŞTURDU

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kemal Başar, kendi şarkılarından oluşan ‘Kemal’in Şarkıları’ albümüyle başladığı, ‘No Filter’ adını verdiği alternatif rock tarzındaki konserlerine yeniden başladı. Geçtiğimiz hafta sahne alan usta oyuncu, albümünde yer alan şarkılarının yanı sıra, Frank Sinatra, Elvis Presley, Willie Nelson ve Beatles’tan 80 ve 90’ların çeşitli Türk pop parçalarına kadar geniş bir repertuarla izleyici karşısına çıktı. Seyircinin yoğun ilgi gösterdiği konserde Kemal Başar’ı izlemeye gelenler, coşkulu alkışlarla şarkılara eşlik ettiler.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Kemal Başar
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