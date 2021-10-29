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Kemalpaşa'da Şevval Sam rüzgarı...

Fırtınaya rağmen binlerce kişi izledi...

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Ekim 2021 Cuma 11:55
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Kemalpaşa'da Şevval Sam rüzgarı...

DİNÇER KARACALAR
 

Sevilen sanatçı Şevval Sam, İzmir Kemalpaşa Belediyesinin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle halk konserinde sevenleriyle buluştu. Fırtına ve soğuk havaya rağmen Şevval Sam'ın, binlerce kişi izledi. 

İzmir Kemalpaşa Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kemalpaşa Meydanında düzenlenen etkinlik kapsamında sevilen sanatçı Şevval Sam'ın birbirinden güzel şarkıları ile coşkulu bir kutlama yaşandı. Fuya Organizasyon tarafından düzenlenen konser soğuk hava ve fırtınaya rağmen Şevval Sam'ı, binlerce kişi izledi. Şevval Sam, binlerce kişilik koro ile hep birlikte şarkılarını seslendirdiği gece de telefonuyla bu geceyi fotoğraflayarak, ölümsüzleştirdi. Sam, sahnede Türk bayrakları eşliğinde Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ve gençlerle birlikte 10. yıl Marşı'nı seslendirdi. Sam, 'Hava ne olursa olsun bize eğlenmek coşku ile cumhuriyetimizi kutlamak yakışır. Çünkü bugün bu sahnedeysem Atamızın ve silah arkadaşlarının sayesinde ve Cumhuriyet ilan edilmesinden dolayıdır. 

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Kemalpaşada Şevval Sam Rüzgarı...
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