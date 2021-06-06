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Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı!

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
06 Haziran 2021 Pazar 13:54
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Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı!

Haber Sedat Sarıkaya 

Müzik camiasının önemli isimlerinden Hasan Saltık, Kartal Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kenan İmirzalıoğlu, cenazede gözyaşlarına hâkim olamadı.

Müzik dünyasının önde gelen isimlerinden Kalan Müzik’in sahibi Hasan Saltık, 57 yaşında hayatını kaybetti. Kenan İmirzalıoğlu, Hasan Saltık'ın cenazesinde gözyaşlarını tutamadı. Cenaze töreni boyunca gözyaşları bir an olsun durmayan oyuncu, tören sonrası Hasan Saltık’ın tabutunu öpmesi dikkatlerden kaçmadı.

KENAN İMİRZALIOĞLU: ÖKSÜZ KALMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM

Snob Magazin’in haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu, “Tanıdığım en cömert, en paylaşımcı, en sevgi dolu adamdı. Müzik dünyasına yaptığını herkes biliyor ama özelinde dostluğu, muhabbeti bambaşkaydı. Bu sabah kahvaltımda hâlâ gönderdiği bal vardı. Kendimi öksüz kalmış gibi hissediyorum” dedi.

Hasan Saltık'ın cenazesine birçok ünlü isim ve sevenleri katıldı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Kenan İmirzalıoğlu Gözyaşlarını Tutamadı
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