Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,877.15
ALTIN
766.54
DOLAR
13.43
STERLİN
17.96
EURO
15.29
500 sözleşmeli personel alınacak
500 sözleşmeli personel alınacak
Eti Maden İşletmeleri Sürekli İşçi Alımı Yapıyor
Eti Maden İşletmeleri Sürekli...
39 Sözleşmeli Personel Alınacak
39 Sözleşmeli Personel Alınacak
22 Sözleşmeli Personel Alınıyor
22 Sözleşmeli Personel Alınıyor

KİŞİLİK BOCALAMASI YAŞIYORUM

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Aralık 2021 Perşembe 17:10
0 Okunma
KİŞİLİK BOCALAMASI YAŞIYORUM

DİNÇER KARACALAR

Televizyon ekranlarında bazen mafya babası, bazen de yüzümüzü gülümseten, bazen de dertli aşık karakterleriyle izlediğimiz Mehmet Bulut, başrolünde oynadığı “Karışık İşler” isimli sinema filminin çekimlerini tamamladı. Didim de çekimleri yapılan “Karışık İşler” isimli komedi tarzındaki sinema filminin yapımcılığını NUJEN FILM YAPIM adına Mehmet Bulut ve Mehmet Bozan Kerpiç üstlendi. Yönetmen koltuğunda Tolga Savu’nun oturduğu “Karışık İşler” isimli sinema filminin 2022 yılında Mart ayı içerisinde vizyonda olması planlanıyor. Televizyon ve beyaz perde de devamlı değişik karakterlerle olduğunu ifade eden Mehmet Bulut, bunun oyuncu gururunu okşadığını fakat bazı dönemler kişilik bocalaması yaşadığını vurguladı. Oynayacağı karakteri psikolojik yönden incelediğini ve toplum içinde gözlemlediğini dile getiren Mehmet Bulut, özel hayatında karaktere yaptığı çalışma sonrası etkisinde kalmasıyla kişilik bocalaması yaşadığını ve rahatsız olduğunu ifade etti. Başarılı oyuncu Mehmet Bulut “ Yeni çıkaracağım karakterler için film öncesi Psikolojik Performans danışmanı ile çalışacağım, bir oyuncunun karakter çıkarmasında bir oyuncu koçu kadar psikolojik danışmanda çok önemli, oyuncu psikoloji bilmeden işinde başarıyı yakalayamaz” dedi. Her canlandırdığı karakter sonrası yaşadığı kişilik bocalaması problemine Psikolojik Performans danışmanı ile çözüm bulacağını da sözlerine ekledi.

Psikolojik Performans Danışmanı nedir?

Zihinsel ve bedensel Yoğun performans gösteren sporcu sanatçı vb. kişilere set de televizyon programlarında ve sahnede müsabakalarda yarışanların kendi potansiyellerini tam olarak kullanabilmesini sağlayarak stres ve heyecan yönetiminde kişiye rehberlik ayrıca motive eder.

BASIN DANIŞMANI

SELÇUK AKA

0535 577 47 19

Anahtar Kelimeler:
KİŞİLİK BOCALAMASI YAŞIYORUM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasibe’nin ‘İlk Defa’ albümü raflarda
Hasibe’nin ‘İlk Defa’ albümü raflarda
Serdem Coşkun’a Rihanna stili
Serdem Coşkun’a Rihanna stili
Kendi ile Birlikte Müzik Kariyeri de Büyüyor
Kendi ile Birlikte Müzik Kariyeri de Büyüyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans