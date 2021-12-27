Kürşat Uras’ın yeni şarkısı “Gönül Hırsızım” Grand Müzik Etiketiyle yayında

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL



Geçtiğimiz günlerde, şarkıcı Kürşat Uras, “Gönül Hırsızım” şarkısını Grand Müzik etiketiyle çıkardı. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının, Klip yönetmenliğini Alihan Aydınlıoğlu, Yapımcılığını ise Hayrettin Güneş üstlendi.

Kürşat Uras’ın “Gönül Hırsızım” adlı single çalışması Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.



Kürşat Uras’ın “Gönül Hırsızım” Klibi aşağıdaki linkte yer almaktadır.

