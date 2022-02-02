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KUTLAMA YEMEĞİNDE BULUŞTULAR

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Şubat 2022 Çarşamba 13:01
KUTLAMA YEMEĞİNDE BULUŞTULAR

Haber: Dinçer Karacalar

Popüler müziğin renkli isimlerinden Berru Tural, DMC etiketiyle 10 Şubat'ta yayında olacak 6. single'ı 'Nöbet'in kutlama yemeğinde buluştular. Etiler'de gerçekleşen kutlama yemeğine sanatçının menajeri yapımcısı Deniz Kerkitlioğlu, şarkının söz ve bestesini yapan Zeki Güner, aranjör Alper Atakan ve ünlü spor yorumcusu Ertem Şener'de katıldı. Çıkışta basın mensuplarının sorularına yanıt veren ekip ' Berru Tural'ın bu kutlama yemeğinde onu yalnız bırakmadık. Keyifli bir gece geçti. Bu yıl en güzel şarkılarından biri geliyor. Listelerde rüzgar sert esecek' açıklamasında bulundular.


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KUTLAMA YEMEĞİNDE BULUŞTULAR
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