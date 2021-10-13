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Latinlerin gözdesi Furkan Palalı 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Ekim 2021 Çarşamba 15:06
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Latinlerin gözdesi Furkan Palalı 

DİNÇER KARACALAR


Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Fikret karakteriyle uluslararası çapta büyük bir üne kavuşan Furkan Palalı, tıraş olmak için haftada bir gün Adana’dan İstanbul’a geliyor. Saç ve sakallarını ünlülerin kuaförü olarak bilinen yakın dostu Adem Terzi’ye emanet eden ünlü oyuncu, Terzi’nin özel isteğini kırmayıp İspanya, İtalya ve Latin Amerika’daki hayranlarına selam yolladı. Terzi kendisine bu ülkelerden sürekli mesajlar geldiğini ve Furkan Palalı hayranlarının İspanyolca selam istediklerini yıldız oyuncuya iletti. O da bu isteği kırmayıp İspanyolca seni seviyorum diyerek hayranlarına Adem Terzi sosyal medya üzerinden mesaj yolladı.

Anahtar Kelimeler:
Latinlerin Gözdesi Furkan Palalı
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