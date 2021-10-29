Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,522.04
ALTIN
554.77
DOLAR
9.61
STERLİN
13.25
EURO
11.22
Milli Emlak Müdürlüğü’nden deniz aracı satışı 
Milli Emlak Müdürlüğü’nden deniz...
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi...
YTB Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor 
YTB Sözleşmeli Personel Alımı...
Taksi hizmetleri kiraya verilecek
Taksi hizmetleri kiraya verilecek

Levent İnanır, her gün yağlı yiyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Ekim 2021 Cuma 11:56
0 Okunma
Levent İnanır, her gün yağlı yiyor

DİNÇER KARACALAR

Ünlü aktör Levent İnanır, hemşehrisinin İstanbul'da açtığı pidecide neredeyse her gün pide yiyor...

Fatsalı ünlü aktör Levent İnanır, hemşehrisi pide ustası Orhan Bostancıoğlu'nun Mecidiyeköy'de açtığı Aşırı Pide'de neredeyse her gün pide yiyor. Usta oyuncu "Karadeniz'de her şehrin, her ilçenin pidesi farklıdır. Biz Fatsalılar pideye yağlı deriz. Başka şehirdekilerin pidesi aynı olmuyor. Kahvaltıda yağlı yeriz biz. Yıllardır İstanbul'da aynı damak tadını veren pideyi bulamıyordum, şimdi neredeyse her gün burada pide yiyorum" dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Levent İnanırHer Gün Yağlı Yiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kemalpaşa'da Şevval Sam rüzgarı...
Kemalpaşa'da Şevval Sam rüzgarı...
Nika Nm’in ilk single’ı “Hep Aksi” yayında
Nika Nm’in ilk single’ı “Hep Aksi” yayında
Ünlü Sanatçı Mustafa Yılmaz ‘’Rezil’’ Şarkısı Yakında Yayında! 
Ünlü Sanatçı Mustafa Yılmaz ‘’Rezil’’ Şarkısı Yakında Yayında! 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans