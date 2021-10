Levent İnanır, her gün yağlı yiyor

DİNÇER KARACALAR

Fatsalı ünlü aktör Levent İnanır, hemşehrisi pide ustası Orhan Bostancıoğlu'nun Mecidiyeköy'de açtığı Aşırı Pide'de neredeyse her gün pide yiyor. Usta oyuncu "Karadeniz'de her şehrin, her ilçenin pidesi farklıdır. Biz Fatsalılar pideye yağlı deriz. Başka şehirdekilerin pidesi aynı olmuyor. Kahvaltıda yağlı yeriz biz. Yıllardır İstanbul'da aynı damak tadını veren pideyi bulamıyordum, şimdi neredeyse her gün burada pide yiyorum" dedi.