Listeler de yükselişte...

SEDAT SARIKAYA

İSTANBUL

Altunay'ın şarkısı listelerde üst sıralarda yerini aldı...

Ünlü iletişimci Özgür Aras‘ın prodüktörlüğünü yaptığı müziği Alekber Tagiyev‘e, Azeri sözlerini Medine Gülgün’e, Türkçe sözleri Neşe Karaböcek imzası bulunan AltunAy‘ın yeniden yorumladığı “Sen Gelmez Oldun” un iki versiyonu dijital müzik marketlerde satışa çıktığı an itibariyle dikkat çekmeyi başardı.

Türkiye'de ve Azerbaycan’da aynı anda müzik severlerle buluşan AltunAy, seslendirdiği 'Sen Gelmez Oldun' iTunes’ta en çok dinlenenler listesinde ilk 5’e girerek 2. ve 3. sırada uzun süre yerini korudu. Şarkı diğer dijital platformların listelerine de girerken YouTube Trend videolarında yer alarak AltunAy‘ın yüzünü güldürdü.

“Doğduğum topraklar Azerbaycan yaşadığım toprak Türkiye. Her iki ülke de en sevilen şarkı yorumlamaktan mutluluk duyuyorum” diyen AltunAy şarkısının gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu ve dinleyen herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Haber Sedat Sarıkaya



*** Altunay - Sen Gelmez Oldun

YouTube: https://youtu.be/UklC8Yqs4BQ

*** Altunay - Sən Gəlməz Oldun

YouTube: https://youtu.be/KTbAKxv7Evc