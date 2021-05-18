Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1463
ALTIN
500.282
DOLAR
8.3161
STERLİN
11.8123
EURO
10.1419
Hazır beton alınacaktır
Hazır beton alınacaktır
Orman yolu yaptırılacaktır
Orman yolu yaptırılacaktır
102 Sözleşmeli Personel alınacak
102 Sözleşmeli Personel alınacak
Gürçayır Belediye Başkanlığı memur alacak
Gürçayır Belediye Başkanlığı memur...

Listeler de yükselişte...

Şarkısı yüzünü güldürdü!

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
18 Mayıs 2021 Salı 10:48
0 Okunma
Listeler de yükselişte...

SEDAT SARIKAYA

İSTANBUL

Altunay'ın şarkısı listelerde üst sıralarda yerini aldı...

Ünlü iletişimci Özgür Aras‘ın prodüktörlüğünü yaptığı müziği Alekber Tagiyev‘e, Azeri sözlerini Medine Gülgün’e, Türkçe sözleri Neşe Karaböcek imzası bulunan AltunAy‘ın yeniden yorumladığı “Sen Gelmez Oldun” un iki versiyonu dijital müzik marketlerde satışa çıktığı an itibariyle dikkat çekmeyi başardı.

Türkiye'de ve Azerbaycan’da aynı anda müzik severlerle buluşan AltunAy, seslendirdiği 'Sen Gelmez Oldun'  iTunes’ta en çok dinlenenler listesinde ilk 5’e girerek 2. ve 3. sırada uzun süre yerini korudu. Şarkı diğer dijital platformların listelerine de  girerken YouTube Trend videolarında yer alarak AltunAy‘ın yüzünü güldürdü.

“Doğduğum topraklar Azerbaycan yaşadığım toprak Türkiye. Her iki ülke de en sevilen şarkı yorumlamaktan mutluluk duyuyorum” diyen AltunAy şarkısının gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu ve dinleyen herkese teşekkür ettiğini belirtti.  

Haber Sedat Sarıkaya


*** Altunay - Sen Gelmez Oldun

 YouTube:     https://youtu.be/UklC8Yqs4BQ

*** Altunay - Sən Gəlməz Oldun 

YouTube: https://youtu.be/KTbAKxv7Evc

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Özgür ArasınSedat SarıkayaALTUNAYYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÜNLÜ DJ YASİN KELEŞ'ten 101 YILLIK PROJE! 
ÜNLÜ DJ YASİN KELEŞ'ten 101 YILLIK PROJE! 
Abdulkadir Bayrakcı, yapımcı oldu
Abdulkadir Bayrakcı, yapımcı oldu
Güzel Şarkıcı Merve İlçi İddalı Geliyor! 
Güzel Şarkıcı Merve İlçi İddalı Geliyor! 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans