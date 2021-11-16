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Londra'dan Bir Döndü Pir Döndü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Kasım 2021 Salı 12:35
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Londra'dan Bir Döndü Pir Döndü

DİNÇER KARACALAR

Londra'da oyunculuk eğitimi alan Ümit Erlim aynı anda hem Romeo&Juliet oyununda ve Yeşilçam dizisinde rol alıyor.

Ümit Erlim'i herkes Pis Yedili dizisindeki Zeki rolüyle tanıdı. Ümit Erlim diziden kazandığı parayla İngiltere'ye gidip Londra Goldsmith Üniversitesi'nde performans eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra aynı anda iki projede rol alıyor. Blu TV'de yayınlanan Yeşilçam dizisinde ve DasDas'ta sahnelenen Romeo&Juliet oyununda rol alan Ümit Erlim, ulusal kanallardan gelecek tekliflere de açık olduğunu belirtti.

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Londradan Bir Döndü Pir Döndü
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