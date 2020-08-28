MAGAZİNMATİK

45 Yıllık Dostluk!

Duayen sanatçılar Işıl Yücesoy ve Yıldız Kültür tatilde buluştu.

Usta oyuncu ve ses sanatçısı Işıl Yücesoy, Sezen Aksu şarkıları söylediği “Sezen Aksu Sokağı” isimli YouTube projesinin ikinci single’ı “Şarkı Söylemek Lazım”ı geçtiğimiz haftalarda müzikseverlerle buluşturmuştu. Yoğun temposuna birkaç günlük ara verme kararı alan Yücesoy, soluğu 45 yıllık dostu Yıldız Kültür’ün Çeşme’deki evinde aldı.

Işıl Yücesoy, Yıldız Kültür ile birlikte çekilen fotoğrafını “Bu dostluğun ardında nereden baksanız 45 yıl var. Canım dostum Yıldız Kültür ile” notu ile sosyal medya hesabında paylaştı.

Allah Sevenlerine Bağışladı!

Magazin dünyasının kapalı kutusu Sacit Aslan geçtiğimiz hafta yürekleri ağza getirdi.Eşi Yasemin Kutsi’nin sosyal medya hesabından yaptığı hastane paylaşımı üzerine “aman ne oluyor” dediğimiz anlarda Sacit abi evinde aniden fenalaşmış ve kalp krizi teşhisi ile acil hastaneye kaldırılmış.

Sacit Abi, damarlarında oluşan tıkanma nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınıp ilk etapta anjiyo tedavisi uygulanmasına rağmen tıkalı olan üç damar anjiyo ile açılamayınca acil ByPass ameliyata alınmış.

Sevgili Yasemin Kutsi ile konuştum çok şükür ki haberler iyi.

Ameliyat başarılı geçmiş ve yoğun bakımda eski sağlığına kavuşması için müşade altında tutuluyormuş.

Kükrer, kızar, sinirlenir ama yüreği güzel adamdır Sacit Abi…

Umarım tez zamanda şifalanır ve eskisi gibi yine eser kükrer ☺

Geçmişler Olsun Abi!

Bir Zamanlar Çukurova’da Yeni Bir Sevda

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’, üçüncü sezonunda beklenmedik gelişmelerin yanı sıra kadroya katılan yeni oyuncular ve sürpriz karakterleri ile de adından söz ettirecek.

Dizinin yeni sezonunda usta oyuncu Nazan Kesal, ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Kesal, Sevda Çağlayan karakteri ile Çukurova’da “Sevda Zamanı” başlatacak.

Sevda Çağlayan, dizide hem Hünkar'ın hem de Çukurova'nın geçmişinden gelen bir isim olarak, çarpıcı bir giriş yapacak. Sevda Çağlayan yeni sezonda hikayesiyle olduğu kadar gardırobuyla da göz kamaştıracak.

Ekibe katılmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten usta oyuncu Nazan Kesal, “Sinema için zamanı mühürleme sanatı derler. ‘Bir Zamanlar Çukurova’ güçlü senaryosu, usta oyuncuları ve yetkin rejisiyle epeydir bu sözün gerçekliğini gösteriyor. Bu projenin bir parçası olacağım için heyecanlıyım” şeklinde konuştu.

Kesal, ilk çekim gününden önce Adana’ya gelip, karakteri ile ilgili son hazırlıkları yaptı, çekimleri takip ederek, adeta role ısındı! ‘Sevda Çağlayan’ın kimin geçmişinden geldiği ya da kimin geleceğine dahil olarak dengeleri değiştireceği merak konusu!

İspanya’daki Anketten Engin Akyürek Çıktı!

"İspanya’da yayınlanan Türk dizileri ve oyuncularından en çok hangisinin sevildiğine" dair yapılan bir ankette ünlü oyuncu Engin Akyürek, meslektaşlarına yüzde 69 oranıyla fark attı.

İspanya'da Engin Akyürek anketlerde de ilk sırada...

İspanya’da yayınlanan Türk dizileri ve oyuncularından en çok hangisinin sevildiğine dair yapılan son anketlerden biri; ‘Mejor Actor Turco’ yani ‘En İyi Türk Erkek Oyuncu’... Türk dizilerine büyük ilgi gösteren İspanyollar’ın katıldığı anketin sonucu şöyle:

- Engin Akyürek: Yüzde 69

- Ulaş Tuna Astepe: Yüzde 13.6

- Akın Akınözü: Yüzde 13.2

- Caner Cindoruk: Yüzde 4.2

Menajerimi Ara ile Sektörün Arka Bahçesini Geziyoruz.

Haftalardır “Menajerimi Ara” basın bültenlerinden bunalan ve bir o kadar da meraklanan ben” yerli dizi izlemem” kararımı kısa bir süreliğine bir kenara koyarak ekranın karşısındaki yerimi aldım.

Bir bakayım dedim nedir ne değildir bu “Menajerimi Ara”

Bomba kadrosu ile starlar geçidi gibi bir dizi izledim.Vallahide Billahide sektörün o arka bahçesini gözler önüne sermişler.Hoş yurtdışı bir yapımdan uyarlanmış ama olsun yurtdışı yurtiçi fark etmiyor sektör aynı sektör!...Binbir türlü ali cengiz oyunu,ego savaşı ,tükenmişlik, hazımsızlık ve dahası çok iyi bir şekilde senaryolaştırılmış.

Kısacası bu diziyi izleyen pek çok kişinin artık o ayılıp ayıldıkları oyunculara bakış açılarının değişeceğinden eminim…Sektörün pembiş pembiş görünen halinin aslında nasıl gri hatta zaman zaman kara olduğu ortaya çıkacak!…

Dizinin kadrosu dedim ya starlar geçidi bir Barış Falay var ki adam gözleriyle oynuyor resmen… Canan Ergüder o snop, agresif, hırs dolu despot karakteri nasıl üzerine güzelce biçilmiş bir elbise gibi giymiş!... Ana karakter Dicle’yi oynayan Ahsen Eroğlu’nu çok beğendim.Bu dizi ile oyunculuk kariyerinde ciddi bir atılım yaşayacak!

İlk bölüme sonrası dizinin bende bıraktığı intibaa oyuncuların kaprisleri, bu sektörde yaşadıkları ,menajerleri ile olan ilişkileri, bir dizi ile yükselenlerin dünyanın etraflarında döndüğünü sanmaları.Dizide bir ince ayrıntı var şu anki sektörün çıkış yeri yani yeşilçam klasiği… Yeşilçam oyuncularının artık bu sektörde değer görmemelerinin acısını da izledik “Menajerimi Ara” da… Bu arada Ayşenil Şamlıoğlu gibi bir ustanın bu dizide olmasından duyduğum mutluluğu da eklemek isterim şuraya..Sanırım ilerleyen bölümlerde ağırlığını ortaya koyacak!

Bu bölüm konuk oyuncu Tuba Büyüküstün'ü biraz farklı gördüm öyle sabit sabit bakmıyordu biraz canlanmış dizinin dinamiğine ayak uydurmuştu.Ve onun hikayesi ise şu an pek oyuncu ismin yaşadığı 30’ların içinde isen yaşlısın!.sorunuydu.

Şimdi gelelim esas soruya bu dizi ne kadar reyting alacak? Bence reyting sıkıntısı çekmeyecek…Her bölüm farklı bir ünlü ile farklı bir hikayenin tadına varacak olan izleyici bu diziyi kesin tutacak!... Zaten ilk bölüm sonrası gelen reyting sonuçları da bunu kanıtlayacak cinsten.İlk bölüm hem Total’da hem de AB de ilk beşin içinde yer aldı.

Zaten dizi karakterlerinden Dicle ile Barış yani kısaca “DicBar” fanları bu diziyi sahiplenir pamuklara sarar saklar…Bu arada tek dileğim izlerken biraz bilinçlenmek ve aslında büyülü dünya gibi görünen şeylerin aslında öyle hiçte büyülü ve masum olmadığının farkına varmak!

Reynmen İlk Defa Kaybetti!

YKS 2020'ye giren ünlü isimlerden Reynmen bir yarış niteliğinde olan bu sınavda kaybeden taraf oldu.

YKS 2020'ye giren ünlü isimlerden Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, yerleştirme sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Nerede ise iki yıldır müzik ödüllerini toplayan Reynmen bu sefer YKS sınavına yenildi.

Sınav sonrası tepkisini "Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum" diyerek dile getiren Reynmen, herhangi bir üniversiteye yerleşemedi.

Sınavdan sonra video paylaşan Yusuk Aktaş, “Herhangi bir beklentim yok. Bir Türkçe sorusuna bir buçuk saat uğraştım. Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum. Buradan Türk Dil Kurumu’na sesleniyorum; ‘karıncaincitmez’ kelimesi birleşik olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Reyting Yarışı Başladı!..

Gündüz kuşağının iddialı programları arasında reyting yarışının startı verildi.

Müge Anlı kısa bir sezon arası vermenin avantajı ile reytinglerde ilk sırada yer alırken 1 yıllık bir ara sonrası yeniden ekrana dönen Serap Paköz iyi bir çıkış yakaladı ve Müge Anlı'nın ardından bu yarışa dahil oldu.

Didem Arslan Yılmaz ise hala seyircinin hafızasında siyasi tartışma programlarındaki hali ile kaldığı için sanırım bu yarışta biraz geriye düştü.

Ama reytingler ne olursa olsun bu üç kadın ve ekipleri bir çok zorlu dosyanın aydınlanması için canla başla çalışıyor.Bence bu tarz programlarda reytingin önemi yok önemli olan kaç kişinin yarasına derman olunacak, acısı paylaşılacak,mutlu edilecek o önemli

O Yüzden Hepsi Kazansın!...

Tiktok Star mı Yaratıyor?

Tiktok denen illete bulaşan yanıyor arkadaş!...Uzun süre direndim bunca sosyal platform varken kalkıp bir de Tiktok’u mu sarayım başıma dedim ve tabi ki büyük konuştum! Olan oldu indirdim telefona Dünyayı esir alan Çin’den tüm aleme yayılan şu günlerde Hindistan’da yasaklanan, Amerika’nın da yasakladı yasaklayacağı uygulamayı.

Hayatımda bu kadar birbirinden ilginç insanı bir arada bu uygulamada gördüm.

Tiktok videosu çekeceğiz diye ne ata , ne ana, ne de baba sayan çoluğunu çocuğunu videolara alet eden, şekilden şekle giren biraz izlenme alabilmek uğruna canını bile tehlikeye atan kolay yoldan para kazanmak için canlı yayınlarda olmadık işler yapan bir kitle ile tanıştım bu acayip uygulamada.

Eğlencenin yerini modern dilencilik almış!Canlı yayında atılan gifler meğer sıcak paraymış sonradan öğrendim.Bende millet bir gül, bir demet çiçek, araba, yat gifleri yollandı mı niye çığlık çığlığa kendini yerden yere atıyor diyordum en sonunda öğrendim☺

Neyse efendim bu olumsuz mecranın Türkiye’de tek olumlu yanı yeni yeni starların doğuşuna gebe olması!.

Eskiden bir şarkı Youtube’da iyi izlenme aldı mı patladı olurdu.

Şimdilerde ise tiktok’ta bir şarkı ne kadar videonun alt yapısını süslerse işte o şarkı ve şarkıcı müzik piyasasında patladı oluyor.

Örnek mi?

Alın size örnek Zehra’nın Cennetten Çiçek Topluyorum şarkısı son günlerin en popüler şarkılarında Zehra o kadar dikkat çekti ki Tiktok’ta Yapımcı Erol Köse hemen kanatları altına alıverdi Zehra’yı malum sevgili Köse tam bir star avcısıdır….Sırf Zehra değil tabiî ki Ece Mumay var ilginç dansı ve şarkısı ile sonra Bahadır Sağlam var Kır Papatyası ile Veysel Mutlu var Yana Yana ile Sevcan Dalkıran & Üzeyir Mehdizade ile Ay Balam var Sura İskenderli var mesela Bir Daha yak ile genç yetenek Ekin Ekinci var Gel Artık ile Ahsen Almaz var Ah Sensiz Olmaz ile….İşte böyle uzar gider bu liste

Yani anlayacağınız bir şarkının Tiktok’ta bolcana çalınması demek o şarkı ve şarkıcı tuttu müzik piyasasında demek!

Artık ne müzik listelerinde ilk sıralarda olmak , ne radyolarda bolca çalınmak , ne de dünyanın parasını sayarak çekilen youtube’da ki klipler belirlemiyor star piyasasını…

Tiktok’ta ne kadar çok videoya eşlik ediyorsa şarkınız artık siz bir starsınız!...