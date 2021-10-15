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MAZLUM ZENGİN, ŞÖHRET İÇİN FENOMEN OLMADIM

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Ekim 2021 Cuma 11:19
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MAZLUM ZENGİN, ŞÖHRET İÇİN FENOMEN OLMADIM

DİNÇER KARACALAR

Oyuncu olabilmek adına İstanbul'a gelen Mazlum Zengin, hedefine ulaşmak için çalmadığı kapı kalmayınca oyunculuğun kamera önünde yetenekle olmadığını anladığını ve yol ayrımında dostlarının da yardımıyla sosyal medya fenomenliğine adım attığını dile getirdi. Fenomen olma yolunda hızla büyümeye başlayan Mazlum Zengin, büyüyüp ve tanındıkça yalnızlaştığını ve gerçek arkadaşların yerini sanal arkadaşlıkların aldığını ifade ederken Sosyal medya fenomenliğinin bir meslek değil, dünyanın en büyük pazarı olduğu vurgusunu yaptı. Kendi penceresinden fenomen dünyasına bakışını, her fenomen takipçilerine karşı sorumludur, empoze ettiği konulara yeni nesil için dikkat etmelidir, fenomen olmanın da bir matematiği olduğunu ve şans ayrıca başarının kol kola başarıya taşıdığını sözlerine ekledi. Sosyal medya üzerinden elde ettiği şöhretle oyunculuk dünyasında bir adım önde olduğunu ifade eden Mazlum Zengin “Bir oyuncu olarak ekranlarda şöhret olmak isterdim, fark edilmek için girdiğim yolda yeteneğim ve şansım sayesinde şöhret oldum, amacım bunu oyunculuk mesleğiyle daha ileriye taşımak” dedi. Şöhretler dünyasına önemli bir adımla giriş yapan Mazlum Zengin, şöhret bir moda değildir, gerçek bir ünlünün Üretici, yenilikçi, şaşırtıcı ve yeteneği her ne olursa olsun dikkat çekici olup kitleleri arkasından sürükleyip iyi bir yönlendirici olması gerekir ifadesini sözlerine ekledi.

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MAZLUM ZENGİNŞÖHRET İÇİN FENOMEN OLMADIM
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