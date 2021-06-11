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MEHMET YILMAZ DESİNATÖRKEN ŞARKICI OLDU 

Bestesi Özgür İğit’e ait eserin aranjesini ve video klip yönetmenliğini ortağı Ekrem Düzgünoğlu üstlendi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
11 Haziran 2021 Cuma 18:58
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MEHMET YILMAZ DESİNATÖRKEN ŞARKICI OLDU 

İsmail GÖKGEZ

Dünyada desinatör ve tasarım alanında en başarılı ilk 5 kişiden biri olan Mehmet Yılmaz, yeteneklerine bir yenisini daha ekledi. Yaptığı tasarımlarıyla herkesin takdirini kazanan yetenekli iş insanı, şarkıcı olmaya karar verdi. Uzun yıllardır Almanya’da yaşayan ve aslen Gaziantep’in Nizip ilçesinde doğan Yılmaz, ilk şarkısı “Baharım Nerede”yi BPM Müzik etiketiyle sevenleriyle paylaştı. Bestesi Özgür İğit’e ait eserin aranjesini ve video klip yönetmenliğini ortağı Ekrem Düzgünoğlu üstlendi.

İlk şarkısıyla ilgili heyecanını dile getiren Mehmet Yılmaz: “Senelerdir desinatörlük ve tasarımcı olarak dünyanın her yerinde çalışmalar yaptım ama siz bir de bana sorun. Çalışmalarımı yaparken hep şarkı söylüyordum. İçimdeki müzik aşkına engel olamadım ve profesyonel olarak sektöre adım atmaya karar verdim. Artık müzik sektöründe ben de varım. Umarım sevenlerimiz şimdi olduğu gibi daima yanımızda olur. Bugüne kadar çiçeklerle anlattım derdimi. Biraz da şarkılarla anlatmak istiyorum. Bütün şarkılar doğayı anlatır ve ben bir tasarımcıyım. Çiçekleri olduğu gibi şarkıları da tasarlıyorum.”

Çekilen video klip, şarkıcının hayranlarından tam not aldı. BPM Müzik Youtube sayfasında yer alan eser, kısa sürede 500.000 izlenme sayısını geçti.

MEHMET YILMAZ “BAHARIM NEREDE” YOUTUBE LİNK:

https://www.youtube.com/watch?v=woTbOWwGMWQ

 

MEHMET YILMAZ İNSTAGRAM ADRESİ:

@mehmetyilmazmuzik

@bpmmusicpro

@ekremduzgunoglu

@isogkgz

GAZETECİ & PR DANIŞMANI & ÜNLÜ ASİSTANI

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MEHMET YILMAZDESİNATÖRBaharım NeredeBPM MüzikÖzgür İğitEkrem DüzgünoğluİSMAİL GÖKGEZ
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