Melis Karaduman ve Canay Doğan'dan "Ben de Biraz Deliyim"

HABER: ASLAN SAYIM

Uzun zamandır yayınladıkları cover yaptıkları parçalarla sosyal medya ve Youtube’da ilgi odağı haline gelen Melis Karaduman ve Canay Doğan ilk teklilerini yayınladılar ve bir video klipletaçlandırdılar.

Avrupa Müzik etiketiyle yayınlanan ‘Ben de Bira Deliyim’ teklisinin sözleri Melis Karaduman ve Canay Doğan’a ait. Şarkının prodüktürlüğü ve mix-masterig işlemleri Piace Of Mind’e ait, video klipyönetmenliğini ise Berkay Öktem tarafından üstlenildi.

Tüm dijital platformlarda aynı anda yayına giren şarkının, kısa sürede hit olması bekleniyor.

https://www.youtube.com/watch?v=hRYfMojakvA