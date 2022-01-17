Melisa Özmen Milyonluk Evinin Kapılarını İlk Kez Açtı!

Haber: Aslan Sayım

Sosyetik Güzel Melisa Özmen Ailesi ile oturduğu Vaniköy’de ki yalısından Bağdat Caddesinde taşındı. Milyon dolarlık evi hakkında bilgileri sadece Gazeteci Aslan Sayım’a anlattı. Yerli Paris Hilton olarak tanınan Melisa Özmen yardımseverliğiyle genç yaşta bir çok kişiye örnek oldu! Bağdat Caddesinde ki evini iç mimar yardımı almadan kendi istediği gibi dekore eden Melisa Özmen, Dubai ve Katar tarzından esinlendi! Gold ve varak tarzda bir saray havasında tasarladığı evinden fotoğraflar paylaştı.

Paris Hilton ile Benzerliğiyle adından sıkça bahsettiren Melisa Özmem giydiği özel tasarım beyaz elbisesi ile yeni evinde pozlar verdi. Aynı Kıyafeti Paris Hilton’da hollywood defilesinde giymişti.



