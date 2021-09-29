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MELTEM YAMAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Eylül 2021 Çarşamba 15:11
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MELTEM YAMAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

HABER: DİNÇER KARACALAR

Söz müzik Çağrı Özsoy, düzenlemesi ise ünlü aranjör Ender Çabuker imzalı olan tekli kısa sürede ses getirdi. 

Müziğe çocuk yaşlarından itibaren tutkuyla bağlandığını her zaman dile getiren Meltem Yaman bu kez de yeni klibini iki farklı mekan ve dört farklı konsept yaparak genç yönetmen Akın Nergiz'e emanet etti. 

Üç yıl önce ilk teklisi “ Bu Kadarı Fazla” isimli şarkısı yayınlayarak müzik sektörüne giriş yapan güzel şarkıcı Meltem Yaman, müzik yolunda hızla ilerlemeye devam ediyor.

Behzat Gerçeker'den bir yıl piyano eşliğinde müzik eğitimleri alan Meltem Yaman, hala şan eğitimlerine ve müzik sahne deneyimleri edinmeye devam ediyor. 

Oyunculuk eğitimleri, drama ve diksiyon dersleri alan, gişe filmlerinde rol alan Meltem Yaman; televizyon kanallarında da çeşitli programlarda sunuculuk yaptı. Şarkıcılığının yanı sıra söz ve beste yaparak üretmeye devam edeceğini belirtti.

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MELTEM YAMAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU
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