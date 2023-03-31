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MERAL KONRAT VE ANTA TOROS OYUNCULUK BOTOKSUNDA İLK OLDU!

Türkiyede yeni yeni uygulanmaya başlayan Oyunculuk Botoksunda (Baby Botoks) Oyuncu Meral Konrat ve Anta Toros ilklerden oldu.

31 Mart 2023 Cuma 13:32
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MERAL KONRAT VE ANTA TOROS OYUNCULUK BOTOKSUNDA İLK OLDU!

HABER: FUNDA ERKOÇ

Dr.Mert Gençoğlu oyunculuk botoksunu son 3-5 aydır uygulamaya başladığını ve çok fazla olumlu sonuçlar elde ettiğini, bu yöntemle rahatlıkla her oyuncunun da bunu ygulayabileceğini belirtiyor. Oyunculuk botoksu yüzdeki mimikleri yok etmeden bazen gereklidurumlarda mimiklerde hafif azaltmaya gidilerek yüzdeki ince kırışıkları açma yöntemidir.

Son olarak oyuncularımızdan Meral Konrat ve Anta Toros'a Oyunculuk Botoksu uyguladık. Gönül rahatlığıyla bu işlemi artık Türkiye’deki tüm oyunculara tavsiye diyorum. Bunuda benden başka iyi yapacak kimseyi tanımıyorum bu konuda çok ciddi iddialıyım dedi. Donuk, soğuk ve şaşkın ifadelerle

dolaşan botokslu kişiler diğerlerinin fikrini değiştirebiliyorlar ama oyunculuk botoks uygulamasında böyle bir sorun yaşamayacaksınız çünkü oyunculuk botoks işlemi en çok da bu sorunları ortadan kaldırıyor.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Meral KonratAnta TorosOyuncuBotoks
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