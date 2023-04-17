Mert Yücel ve Ebru Kök‘ün ilk teklisi “Yaslanma Günlere”

İSTANBUL- Mert Yücel’in müziğini yaptığı ve bir süredir vokalini bekleyen şarkıları için Ebru Kök ile iletişime geçmesi ile başlayan bu işbirliği serüveninin ilk ürünü “Yaslanma Günlere” oldu.

İsmini Ebru Kök’ün aynı isimli şiirinden alan şarkı; girişinde zaman algısını ve ait olma duygusunu sorgularken ilerleyen bölümlerde zamanın altında kalma metaforu ile zamana yenilgiyi anlatıyor.

Enstürmanları elektrik gitar, bas gitar ve davul ile sınırlı tutarak; büyük oranda sözler ve müziğin uyumuna dayanan bir etki yaratmayı amaçlayarak gençlik yıllarında oldukça etkilendikleri 2000’ler yerli rock sounduna da bir selam veriyorlar.

HABER: ERCAN AYDIN