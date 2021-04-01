Model Maruf Azimov: Kanser son değil, başlangıç

HABER: DİNÇER KARACALAR



Filmleri aratmayan hikayesiyle adından söz ettiren Maruf Azimov, bundan 8 yıl önce; henüz 24 yaşındayken meme kanserine yakalandı. Ailesini üzmemek için gizlice tedavi olmak isteyen Azimov, Dubai’deki arkadaşının yanına gitti. Ve bu süreçte aldığı kararlar tüm hayatını değiştirdi: “Sol göğsümde bir kitle fark edince doktora gittim ve birtakım testlerden sonra kanser olduğumu öğrendim. Açıkçası daha kötüsüne hazır olmak için Dubai’ye geldim. Ama çok şükür ki her şey güzel gelişti. Burada hem tedavi oldum hem de tedavi masraflarını karşılamamı sağlayacak bir iş buldum. Birçok da arkadaşım oldu. Dubai artık benim ikinci evim.”

HİKAYEMİN İLGİNÇ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİM

Kanserle savaşını kazanan Maruf Azimov, Dubai’deki arkadaşlarının “Hikayeni paylaşmalısın” tavsiyeleri üzerine dergilere, gazetelere röportajlar verdi. Ancak ailesinin durumu öğrenmemesi için adını değiştirdi: “Arkadaşlarım yaşadıklarımı paylaşmam gerektiğini söylediğinde, hikayemin başkaları için ilginç olabileceğini düşünmemiştim ama gazeteler bana ilk sayfalarında yer verdi. Ailem kansere yakalandığımı öğrenmesin diye ismimi değiştirdim. Eski işimdeki patronum adımı söylemekte zorlandığından bana ‘Max’ diye sesleniyordu. Ben de bu ismi kullanmaya karar verdim. ‘Max Fardan’ adıyla verdiğim röportajların ardından modellik teklifleri almaya başladım. ‘Yakışıklısın, uzun boyusun. Neden mankenlik yapmıyorsun?’ diye soruyorlardı. Ama ben bu konuda kendime güvenmiyordum.”

MARUF, MAX FARDAN’A DÖNÜŞTÜ

Tüm çekincelerine rağmen modelliği denemeye karar veren Maruf Azimov, bu sayede renkli bir dünyaya adım attı: “İlk çekimimi yaptım, çok beğendiler. Bu da benim çok hoşuma gitti. Sonra daha iyi bir vücuda sahip olabilmek, kendimi bu alanda geliştirmek için çalışmalara başladım ve hayatımdaki her şey yavaş yavaş değişmeye başladı. Maruf, Max Fardan’a dönüştü. İnanılmaz büyüleyici bir süreçti. Çünkü hayatın farklı renklerini görmeye başladım. Bu yeni ‘ben’i sevdim ve üzerinde daha çok çalıştım. Sonra bir arkadaşım bana ‘Neden Mr. Dubai yarışmasına katılmıyorsun?’ diye sordu. Yeterince iyi olmadığımı düşünmeme rağmen şansımı denemeye karar verdim. Katıldım ve kazandım. Şimdi Mr. Dubai’yim.”

ARTIK KANSER SÖZCÜSÜYÜM

Maruf Azimov, ‘Mr. Dubai’ unvanını aldıktan sonra kanser için farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalara başladı. Çeşitli organizasyonlara konuşmacı olarak katılan Azimov, şimdilerde geniş bir takipçi kitlesinin bulunduğu sosyal medyada da kanserle ilgili önemli mesajlar veriyor: “Yarışmayı kazandıktan sonra farklı ülkelerde de tanınmaya başladım. Bu durumu kanserle ilgili farkındalık yaratmak için kullanmak istedim ve bir ‘kanser sözcüsü’ haline geldim.”

SAVAŞIN, SİZ SAVAŞÇISINIZ!

Azimov, amansız hastalıkla mücadele edenlere asla vazgeçmemeleri gerektiğini söylüyor: “İnsanlar kanserin kötü bir hastalık olduğunu düşünüyor ama asıl hastalık bu. Kanserin illa hayatın sonu olması gerekmiyor. Yapmanız gereken tek şey hayata başka bir açıdan bakmak. Bu benim tüm yaşamımı, hatta kendimi bile değiştirmeme yardımcı oldu. Kanser son değil, bir başlangıç. Kansere yakalandığınızda sadece bedeniniz değil, zihniniz de hastalanıyor. Onu yenmek için önce zihninizi temizlemelisiniz. Güçlü olmanız, ‘Ben bundan daha iyisiyim, daha iyisini yapabilirim’ demeniz gerekiyor. Savaşın, siz savaşçısınız. Ben bunu yaptım. Bir zamanlar meme kanseriydim, peki şimdi bana bakarak kansere yakalanmış biri olduğumu söyleyebilir misiniz? Bunu siz de yapabilirsiniz, kanseri yenebilirsiniz. Yeter ki vazgeçmeyin.”