Haber: Dinçer Karacalar

Bir süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, son dönemde adından sıkça söz ettiren genç fotoğraf sanatçısı , Kaan Bülbüloğlu'nun objektifine birbirinden iddialı pozlar vererek adeta modellere taş çıkardı.

kafamsar prodüskiyon stüdyolarında gerçekleştirilen çekimlerin stylingini, pek çok markanın stil danışmanlığını yapan Sıdıka Bal, Saç & Makyaj Seben Ersoy yaparken, süpervizörlüğünü ise oyuncunun eşi , Çiğdem Çalışkanoğlu üstlendi.

Oyuncunun bazı fotoğrafları , izlenme rekorları kıran Peaky Blinders dizisinin karakterlerine benzetildi.