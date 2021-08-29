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Müjde Ar  "Değil terörize edilmiş müzikle onu bastırmak, nefeslerin bile tutulması gerekir."

Dünyaca ünlü Piyanist Fazıl Say, Datça ve Alaçatı'daki gece kulüplerinden gelen yüksek müzik sesine sosyal medya hesabından isyan ederek; "Chopin'in kemikleri sızladı. Piyanoyu zor duyuyoruz. Bu bir ses cehennemi" yazarak tepki gösterdi. Fazıl Say'a ilk destek sinema sanatçısı Müjde Ar'dan geldi...

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
29 Ağustos 2021 Pazar 15:13
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Müjde Ar  "Değil terörize edilmiş müzikle onu bastırmak, nefeslerin bile tutulması gerekir."

HABER: DİNÇER KARACALAR

FAZIL SAY'ın HAKLI ÇIĞLIĞI

Fazıl Say'ın Almanya'da ki bir konserinde duygulanıp göz yaşlarını tutamayan ben, bu çığlığı içimde bastıramıyorum.

Konserde nefes almaktan bile çekinen bir seyirci profili vardı. Dakikalarca ayakta alkışlandı. Üç kez bis yaptı.
Aynı Fazıl Say, Datça ve Alaçatı'daki konserlerinde notaların arasında delirtiliyor. İlgili yasalara ve mevzuata rağmen, arsızlığa ve ölçüsüzlüğe dur denilmediği için sözde eğlence mekanları kural tanımıyor.
Belediyelerin, Çevre Bakanlığı ve benzeri kurumların umursamazlığı nedeniyle bir edepsizliktir gidiyor.
Fazıl Say'ın konser verdiği her il ve ilçede onu yok saymak gibi bir lüksümüz yoktur. Değil terörize edilmiş müzikle onu bastırmak, nefeslerin bile tutulması gerekir.
İyi ki varsın Fazıl Say.
Seninle gurur duyuyoruz.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Müjde Ar  Değil Terörize Edilmiş Müzikle Onu BastırmakNefeslerin Bile Tutulması Gerekir.
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